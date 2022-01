ISLE 2022, le plus grand salon chinois dédié aux écrans intelligents, systèmes AV intégrés et LED, est reporté au mois d'avril

L'événement devait initialement avoir lieu du 22 au 24 février 2022. Conformément au « Plan de travail sur la prévention et le contrôle de la COVID-19 pour le Nouvel An et le Nouvel An chinois 2022 » du Conseil d'État chinois, le salon ISLE 2022 a été reporté au 7 au 9 avril 2022, au Hall 14-16 du Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World), un lieu situé à 7 kilomètres de l'aéroport de Shenzhen.

Le salon ISLE à Shenzhen est le spectacle de technologie d'écran le plus important et le plus éblouissant au monde. Présentant les dernières technologies et solutions de plus de 1 000 exposants, installés sur une surface d'exposition de 80 000 mètres carrés, l'ISLE 2022 couvrira l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des grands écrans, des systèmes audio-visuels intégrés et des LED. Environ 20 séminaires et ateliers seront organisés avec l'exposition.

Le salon ISLE 2022 dévoilera cette année les meilleurs nouveaux produits et versions, ainsi que les meilleurs prix ISLE pour l'affichage sur grand écran et le système AV. Parmi les principales tendances technologiques d'ISLE 2022, citons : la technologie d'affichage mini-LED, la technologie micro-LED, la TV LED 8K, le système de conférence tout-en-un 5G, la production virtuelle de la technologie XR de fusion grand écran LED, le mur LED 3D.

Li Yingjie, PDG de l'ISLE, a déclaré : « Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la China Optics and Optoelectronics Manufactures Association et le Comité professionnel C.L.A.V de la China Industrial Cooperation Association, ainsi qu'avec d'autres organisations industrielles. pour le plein succès des séminaires et des évaluations des meilleurs produits aux nouvelles dates. Nous avons hâte d'accueillir un grand événement pour l'industrie et de faire de l'ISLE 2022 un rassemblement de qualité, sûr et fructueux pour tous. »

À propos de ISLE

ISLE est le premier salon professionnel au monde dédié aux écrans intelligents, systèmes AV intégrés et LED. Organisé chaque année dans le centre technologique chinois de Shenzhen, l'événement est une coentreprise entre COEMA (China Optics and Optoelectronics Manufactures Association) et trois sous-sociétés du Centre du commerce extérieur de la Chine, organisateur de la Foire de Canton (le plus grand événement commercial au monde).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ci-après :

https://www.isle.org.cn/?lang=en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1731385/Layout_of_ISLE_2022.jpg

SOURCE ISLE