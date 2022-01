ISLE 2022, China's belangrijkste tentoonstelling van slimme displays, AV-geïntegreerde systemen en led, wordt uitgesteld tot april

Het evenement stond eerst gepland op 22-24 februari 2022. In overeenstemming met het "COVID Prevention and Control Working Plan for New Year & Chinese New Year Holiday 2022" van de Staatsraad van China, is ISLE 2022 uitgesteld tot 7-9 april 2022, in hal 14-16 van het Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World), een locatie op 7 kilometer van de luchthaven van Shenzhen.

Het ISLE in Shenzhen is de grootste en meest glitterende grote technologieshow ter wereld. Met de nieuwste technologieën en oplossingen van meer dan 1000 exposanten, met een expositieruimte van 80.000 vierkante meter, zou ISLE 2022 de hele toeleveringsketen van de sector grote schermen, audiovisueel geïntegreerde systemen en LED bij elkaar brengen. Er zouden op dit moment zo'n 20 seminars en workshops worden georganiseerd rond de tentoonstelling.

De ISLE 2022 zal dit jaar de beste nieuwe producten, releases en best of ISLE awards onthullen voor grote schermweergaven en AV-systemen. Mini-led, micro-led, 8K led-tv, 5G alles-in-één-conferentiemachine, virtuele productie van led large screen fusion XR-technologie en 3D led-muur behoren tot de belangrijkste technologietrends op ISLE 2022.

Li Yingjie, CEO van ISLE, laat weten: "We zullen nauw blijven samenwerken met China Optics and Opto lectronics Manufacturers Association en C.L.A.V Professional Committee of China Industrial Cooperation Association, evenals andere industriële organisaties, voor het volledige succes van seminars en beste productevaluaties op de nieuwe datums. We kijken ernaar uit om een groots evenement voor de sector te organiseren en van ISLE 2022 een hoogwaardige, vruchtbare en veilige samenkomst voor iedereen te maken."

ISLE is 's werelds toonaangevende professionele tentoonstelling voor Smart Display, AV Integrated System en LED. Het evenement wordt elk jaar gehouden in het Technologiecentrum van Shenzhen van China en is een joint venture van COEMA (China Optics and Opto lectronics Manufacturers Association) en drie subbedrijven van het China Foreign Trade Center, organisator van Canton Fair ('s werelds grootste handelsevenement).

