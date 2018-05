Ismael Cala emocionou a plateia no TEDx Roma com uma palestra sobre neutralidade e saúde mental

"Conseguem ficar neutros pelos próximos minutos?", perguntou ele ao público atento de mais de mil pessoas, no evento realizado no Centro de Convenções de Roma, La Nuvola, na capital italiana.

Por meio de sua história de superação pessoal, o comunicador explicou que "ser neutro é um dilema humano, porque somos treinados e programados para buscar a verdade e formar opinião definitiva sobre tudo o que sabemos, o que achamos que sabemos e até sobre coisas que não sabemos".

Afirmou que, "na maioria das vezes, ficamos mais obcecados em estar certos do que em ser felizes", porque somos traídos pelos nossos próprios mapas mentais. "Nosso cérebro não consegue resistir e deixar uma pergunta sem resposta, sempre querendo ter razão", alertou.

"Como ser neutro sobre nossas dores, lutas e fracassos?", Ismael Cala se perguntou, e garantiu que "a neutralidade é a chave para viver de forma consciente, saudável e feliz".

Na palestra, feita em inglês, Ismael propôs três ideias, com base em sua experiência pessoal, sobre como ser mais feliz e mais bem-sucedido:

1- faça exames de consciência: observe-se constantemente. Seja testemunha de suas próprias emoções e reações. Estude o cérebro, reconecte a mente e eleve a consciência. Em nível consciente, somos poderosos observadores e criadores;

2- seja como o bambu: ele é vazio e flexível. Inclina-se para enfrentar o vento e sobrevive em qualquer clima. A flexibilidade nos ajuda a navegar pelo rio da incerteza;

3- sorria: preferimos estar certos ou ser felizes? Se queremos viver em paz, devemos começar a exercitar o sorriso hoje. O sorriso é um laxante para a constipação emocional e espiritual.

"A transformação é possível. Se estou sorrindo, aqui em Roma, diante de todos vocês, é porque o desapego e a neutralidade transformaram a escassez em infinitas possibilidades, a vitimização em liderança consciente e o medo em poder. Somos todos donos do nosso destino. Eu sonho com um mundo sem constipação emocional", concluiu o comunicador e autor de best-sellers, em meio muitos aplausos de pé.

O TEDx é um programa do TED que consiste em realizar eventos locais, de caráter independente, para desenvolver "ideias que merecem ser disseminadas".

SOBRE ISMAEL CALA

Estrategista de vida e negócios. Durante cinco anos e meio, apresentou o CALA no horário nobre da CNN em espanhol. Empresário e empreendedor social. Jornalista. Autor de oito best-sellers sobre liderança, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, dentre eles "El poder de escuchar" (O poder de escutar, em tradução livre) e "Despierta con Cala" (Desperte com Cala, em tradução livre). Embaixador do conceito de felicidade corporativa na América Latina. Ismael Cala nasceu em Santiago de Cuba (1969) e graduou-se em História da Arte pela Universidad de Oriente. É coautor do livro "Beat the curve" (Supere o status quo, em tradução livre), com Brian Tracy. Graduou-se também pela Escola de Comunicação da Universidade de York, em Toronto, e obteve o diploma de produção de televisão pela Seneca College. É presidente e fundador da Cala Enterprises Corporation e da Fundación Ismael Cala.

FONTE Cala Enterprises

SOURCE Cala Enterprises