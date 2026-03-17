Ismael Cala entra al Top 30 de Hotmart

Se consolida el crecimiento de Cala Enterprises como uno de los ecosistemas de conocimiento más influyentes de habla hispana.

El comunicador y estratega de liderazgo se posiciona entre los empresarios digitales de mayor facturación en América Latina dentro del programa NOVA 30 de Hotmart.

El crecimiento sostenido de Cala Enterprises responde a una estrategia de internacionalización, diversificación de productos digitales y construcción de comunidad global.

MIAMI, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En medio de la consolidación de la economía del conocimiento en Hispanoamérica, el empresario y conferencista Ismael Cala entra al Top 30 de los productores digitales más relevantes del ecosistema Hotmart, un reconocimiento que evidencia la madurez empresarial alcanzada por Cala Enterprises y su impacto creciente en la industria del desarrollo personal y el liderazgo consciente.

Hotmart es una de las plataformas globales líderes en comercialización y distribución de productos digitales educativos, que conecta creadores de contenido con millones de estudiantes y afiliados en distintos mercados del mundo.

La distinción forma parte del programa NOVA 30, iniciativa estratégica de Hotmart que identifica a los creadores con mayor crecimiento, sofisticación operativa y volumen de facturación en América Latina. Este posicionamiento confirma la evolución de Cala de comunicador influyente a constructor de un holding educativo digital con alcance internacional.

Un modelo empresarial basado en conocimiento escalable

El crecimiento de Cala Enterprises se explica por una arquitectura de negocio que combina formación estructurada, eventos de alto impacto y productos digitales escalables. A través de unidades como Cala Academy, Cala Digital Media y programas de certificación en liderazgo e inteligencia emocional, la compañía ha logrado consolidar una oferta diversificada que atiende tanto a consumidores individuales como a organizaciones.

Entre los programas más representativos se encuentran experiencias masivas como "El año más brutal de tu vida", orientada a impulsar procesos de transformación personal mediante acción estratégica, así como entrenamientos premium enfocados en comunicación consciente, liderazgo transformacional y construcción de marca personal. Estas iniciativas han permitido construir una comunidad global de estudiantes y profesionales que consumen contenido formativo de manera recurrente.

Según información institucional, el ecosistema de Cala Enterprises ha apostado por la integración tecnológica, el marketing de afiliados y la expansión a mercados internacionales, elementos que hoy definen la competitividad en la Creator Economy. Este enfoque ha facilitado la monetización transfronteriza del conocimiento y el posicionamiento de sus programas en múltiples países de habla hispana.

Una tendencia regional en consolidación

El reconocimiento a Cala ocurre en un momento en que la economía de creadores en América Latina deja de ser una promesa para convertirse en una capa productiva relevante. Hotmart proyecta que el mercado regional crecerá de manera exponencial hacia la próxima década, impulsado por la profesionalización de los productores digitales, la diversificación de activos formativos y la adopción de plataformas tecnológicas que permiten escalar sin fronteras.

En este contexto, la presencia de Cala en el Top 30 no solo refleja resultados comerciales, sino también la consolidación de un modelo empresarial centrado en el desarrollo del capital humano. A través de la Ismael Cala Foundation, el empresario también ha promovido programas sociales orientados al liderazgo juvenil y la educación emocional, reforzando una narrativa de impacto que combina rentabilidad y propósito.

El posicionamiento dentro del Top 30 de Hotmart confirma que Cala Enterprises ha logrado transitar desde el liderazgo de opinión hacia la construcción de una compañía educativa digital con estándares corporativos, visión regional y capacidad de expansión sostenida.

FUENTE Cala Enterprises