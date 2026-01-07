iSMART Developments Ltd. annonce un partenariat stratégique avec le Groupe L'Oréal

LONDRES, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- iSMART Developments, innovateur en matière de soins de la peau, d'esthétique et d'appareils médicaux basé au Royaume-Uni, a annoncé un partenariat stratégique avec le Groupe L'Oréal, qui marque une étape importante dans la croissance et la primauté à long terme de l'entreprise au sein de l'industrie de la luminothérapie de qualité professionnelle.

Ce partenariat associe l'ingénierie avancée des LED, l'innovation et les compétences d'iSMART en réglementation à l'envergure mondiale, à l'infrastructure scientifique et à l'engagement du Groupe L'Oréal dans le domaine des soins de la peau à la pointe de la technologie. iSMART a créé un masque facial à LED et un masque à LED pour les yeux, les premiers du genre, conçus en partenariat avec L'Oréal : en silicone ultramince et flexible, ils proposent une luminothérapie de qualité professionnelle pour le visage et la zone délicate du dessous des yeux. Légers, portables et non invasifs, ils s'intègrent parfaitement aux soins quotidiens de la peau et délivrent avec précision deux longueurs d'ondes lumineuses :

Lumière rouge (630 nm) : stimule le collagène et l'élastine pour une peau visiblement ferme et lisse

Lumière proche infrarouge (830 nm) : pénètre plus profondément pour réduire les poches et stimuler la circulation

Renforçant la position d'iSMART comme partenaire de confiance des marques de beauté et de dermatologie les plus influentes du monde pour la mise au point et la fabrication de produits, cet alignement stratégique souligne le rôle croissant de la technologie à LED conçue cliniquement dans les solutions axées sur la santé de la peau et la longévité.

Sue D'Arcy, directrice générale et fondatrice d'iSMART Developments, a déclaré :

« Ce partenariat avec le Groupe L'Oréal représente une validation de poids pour la technologie, l'équipe et la vision à long terme d'iSMART. Nous avons passé plus de deux décennies à développer des compétences approfondies dans les domaines de la luminothérapie par LED, de l'excellence réglementaire et de l'innovation évolutive. Travailler aux côtés d'un leader mondial comme L'Oréal nous permet de promouvoir l'impact international des solutions cliniques conçues sur la base de la lumière. Il s'agit d'une avancée significative non seulement pour iSMART, mais aussi pour l'évolution plus large des technologies de la peau de qualité professionnelle fondées sur la science. »

Le partenariat se concentrera sur la mise au point et la fabrication de dispositifs de luminothérapie à LED de nouvelle génération, d'abord dans la catégorie des soins du visage. Sur la base d'un accord couvrant les marchés mondiaux, cette collaboration a été présentée au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026, où les technologies de la peau reposant sur les LED sont de plus en plus reconnues comme un pilier essentiel de la beauté et du bien-être de demain.

À propos de iSMART Developments Ltd.

Fondée au Royaume-Uni, iSMART Developments est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication d'appareils de luminothérapie à LED avancés pour des marques mondiales de beauté, de dermatologie et de produits médicaux. L'entreprise est largement reconnue pour son leadership en matière de réglementation, sa précision technique et sa capacité à traduire une science de la lumière complexe en solutions commercialement évolutives et cliniquement crédibles.

