iSMART Developments Ltd anuncia una asociación estratégica con L'Oréal Groupe

iSMART Developments Ltd

Jan 07, 2026, 10:40 ET

LONDRES, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- iSMART Developments, innovador en dispositivos médicos, estéticos y de cuidado de la piel con sede en el Reino Unido, ha anunciado una asociación estratégica con L'Oréal Groupe, lo que marca un hito significativo en el crecimiento y liderazgo a largo plazo de la empresa dentro de la industria de la terapia de luz de grado profesional.

LED Face Mask
Esta colaboración aúna la avanzada ingeniería LED, la innovación y la experiencia regulatoria de iSMART con la escala global, la infraestructura científica y el compromiso de L'Oréal Groupe con el cuidado de la piel de vanguardia. Desarrollada en colaboración con L'Oréal, iSMART ha creado una máscara facial LED y una máscara ocular LED únicas en su tipo: silicona ultrafina y flexible que proporciona fototerapia de calidad profesional para el rostro y la delicada zona del contorno de ojos. Su diseño ligero, portátil y no invasivo permite integrarla fácilmente en las rutinas diarias de cuidado de la piel, aplicando con precisión dos longitudes de onda de luz:

  • Luz roja (630 nm): estimula el colágeno y la elastina para reafirmar y suavizar visiblemente la piel.
  • Luz infrarroja cercana (830 nm): penetra más profundamente para reducir la hinchazón y estimular la circulación.

Esta alineación estratégica refuerza la posición de iSMART como socio confiable de desarrollo y fabricación para las marcas de belleza y dermatología más influyentes del mundo y subraya el papel creciente de la tecnología LED diseñada clínicamente dentro de las soluciones centradas en la salud de la piel y la longevidad.

Sue D'Arcy, consejera delegada y fundadora de iSMART Developments, dijo:

"Esta alianza con L'Oréal Groupe representa una sólida validación de la tecnología, el equipo y la visión a largo plazo de iSMART. Llevamos más de dos décadas desarrollando una sólida experiencia en fototerapia LED, excelencia regulatoria e innovación escalable. Trabajar junto a un líder mundial como L'Oréal nos permite acelerar el impacto de las soluciones basadas en luz de ingeniería clínica a nivel internacional. Este es un avance significativo no solo para iSMART, sino también para la evolución de las tecnologías cutáneas de calidad profesional y basadas en la ciencia".

La colaboración se centrará en el desarrollo y la fabricación de dispositivos de fototerapia LED de última generación, inicialmente en la categoría facial. El acuerdo abarca los mercados globales y se presentó en el CES 2026, donde las tecnologías LED para la piel siguen ganando reconocimiento como un pilar fundamental de la belleza y el bienestar del futuro.

Acerca de iSMART Developments Ltd.

Fundada en Reino Unido, iSMART Developments es una empresa de dispositivos médicos especializada en la investigación, el diseño y la fabricación de dispositivos avanzados de fototerapia LED para marcas globales de belleza, dermatología y medicina. La empresa es ampliamente reconocida por su liderazgo regulatorio, precisión técnica y capacidad para convertir la compleja ciencia de la luz en soluciones comercialmente escalables y clínicamente creíbles.

https://ismartdevelopments.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855557/iSMART.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2855556/iSMART_Developments_Logo.jpg

Contacto para medios: [email protected]

