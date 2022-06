Israel honra al consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, con el premio "Nobel Judío"

El Premio Génesis anual de un millón de dólares, conocido como el "Nobel Judío" por la revista TIME, honra a personas extraordinarias por sus destacados logros profesionales, su contribución a la humanidad, su compromiso con los valores judíos y para con el Estado de Israel.

El doctor Albert Bourla fue anunciado como el noveno ganador del Premio Génesis en enero de 2022. El premio supone un reconocimiento a su liderazgo en la entrega de una vacuna contra la COVID-19, que salvó millones de vidas durante la pandemia. El Premio Génesis también celebra la audacia de su visión y voluntad de asumir riesgos, que permitieron la entrega de la vacuna en tiempo récord.

Además de honrar el gran impacto humanitario del liderazgo del doctor Bourla, el premio también celebra su orgullo por su identidad y herencia judías, y su fuerte apoyo al Estado de Israel.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, explicó: "Albert Bourla no se dejó intimidar por las apuestas altas, por los detractores, por la conspiración o por la política. Creía en la vacuna e invirtió cada gramo de sí mismo en la realización de lo que en ese momento parecía una fantasía exagerada. La vacuna se desarrolló a una velocidad récord, utilizando la tecnología del mañana para contener con éxito una pandemia devastadora. Un estudio publicado por The Lancet hace solo unos días, ha destacado que han sido casi 20 millones de vidas las salvadas por las vacunas de la COVID. De hecho, la vacuna nos dio libertad que pensábamos que habíamos perdido. Albert, lo felicito a usted y a sus colegas y contrapartes, que están teniendo un impacto tan crítico en la humanidad, al tiempo que abrazan su herencia y valores judíos e inspiran el orgullo judío". El fundador y presidente de The Genesis Prize Foundation, Stan Polovets, añadió: "Salvar una vida humana es un valor judío fundamental. Hoy honramos al doctor Bourla, una encarnación viva de este antiguo principio judío. También celebramos la inmensa contribución de los médicos judíos que estuvieron en la primera línea de la pandemia de la COVID durante dos años y continúan salvando vidas de personas que sufren en Ucrania en la actualidad".

La ceremonia se inauguró con un conmovedor homenaje al pueblo de Ucrania y un reconocimiento a las muchas organizaciones judías israelíes e internacionales que proporcionan ayuda humanitaria. The Genesis Prize Foundation estrenó un video, titulado "Judíos en la medicina", que explora las raíces y el impacto de los judíos en el campo de la medicina desde los tiempos bíblicos hasta la lucha moderna contra la pandemia de la COVID ( ENLACE AL VIDEO ; si desea más detalles, consulte la sección Contribución Judía a la Medicina).

El doctor Albert Bourla, ganador del Premio Génesis 2022, indicó: "Es un honor para mí, y me siento profundamente honrado de recibir el Premio Génesis. Honrado porque nunca me propuse ser famoso, y nunca imaginé que algún día estaría aquí con los ilustres nominados y ganadores anteriores - artistas, filántropos, hombres y mujeres de estado que muestran al mundo lo mejor que el pueblo judío tiene para ofrecer. Y con humildad porque este no es mi premio - pertenece a todos los colegas de Pfizer que trabajaron incansablemente en medio de una pandemia mundial para hacer posible lo "imposible" y darle al mundo la oportunidad de volver a la normalidad. Cada vida es preciosa y debemos enfrentar nuestros desafíos con valentía, humildad y perseverancia. Mis colegas de Pfizer vivieron junto a estos valores, y es un orgullo el hecho de estar aquí en Israel para celebrarlos a ellos y a su extraordinario logro".

Continuando con la tradición establecida por el laureado inaugural del Premio Génesis, Michael Bloomberg, el doctor Bourla anunció que renunciará al premio de 1 millón de dólares, y solicitó a la fundación que done los fondos para establecer el Museo del Holocausto de Grecia que se construirá en Tesalónica.

Albert Bourla nació en Tesalónica, hogar de una antigua comunidad judía que tiene sus raíces en la antigüedad. La destacada comunidad judía de 55.000 personas fue aniquilada casi por completo durante la ocupación nazi. Los jóvenes padres del doctor Bourla escaparon por poco de la muerte y se encontraban entre los 2.000 supervivientes. El Museo Griego del Holocausto inmortalizará la historia de la comunidad judía griega desde la antigüedad hasta la era moderna.

