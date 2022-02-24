Исследования показали три причины, по которым лидеры корпоративных ИКТ выбирают Huawei POL

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Huawei

Feb 24, 2022, 09:20 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 февраля 2022 г. /PRNewswire/-- Недавно компания Huawei поручила Forrester Consulting провести исследование пассивной оптической ЛВС Huawei The Total Economic Impact™. В этом исследовании компания Forrester использует запатентованную методологию для анализа экономического воздействия разработанной компанией Huawei пассивной оптической ЛВС (POL) на предприятия в трех аспектах на основе информации, полученной от опрошенных клиентов.

Для реализации цифровой трансформации предприятия все чаще используют информационные технологии нового поколения, такие как облачные вычисления, обработка больших данных и Интернет вещей (IoT). Будучи базовой инфраструктурой таких технологий, сетевое взаимодействие стало краеугольным камнем цифровой трансформации в различных отраслях. На основе углубленного исследования сценариев применения в сфере высшего образования, здравоохранения, гостиничного бизнеса и обрабатывающей промышленности, результаты исследования Forrester показали, что решение Huawei POL обеспечивает реконструкцию локальных сетей с полным оптоволоконным подключением, многофункциональной структурой и пассивной дальней передачей данных. Это решение сокращает пространство в помещениях с сверхнизким напряжением (СНН), повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания и позволяет избежать многократных капиталовложений в строительство. Согласно финансовому анализу, за пять лет корпоративный офис с 6000 информационными точками может получить чистую текущую стоимость в размере 9596 тыс. долл. США.

Компания Forrester использовала собственную методологию для количественного определения выгод от инвестиций в технологии на основе результатов исследования. В исследовании описываются коммерческие преимущества решения Huawei POL для предприятий, включая количественную выгоду, неколичественную выгоду и гибкость. Кроме того, для количественного определения чистой текущей стоимости на базе корпоративного офиса создается финансовая модель структуры TEI (Total Economic Impact™).

Количественные преимущества:

  • Сетевая экономия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание: унифицированное управление устройствами POL и передача данных между точками и многоточечными сетями через пассивные оптические разветвители, сокращение числа узлов технического обслуживания и повышение эффективности технического обслуживания сети на 60%, в результате чего общая стоимость фотоэлектрических элементов за пять лет превысит 535 тыс. долл. США.
  • Сокращение затрат на расширение сети: 75% капиталовложений в строительство было сэкономлено благодаря упрощенной архитектуре POL, а также легковесным и гибким волокнам, в результате чего общая экономия за пять лет превысила 276 тыс. долл. США.
  • Экономия пространства: традиционные активные комплексные коммутаторы заменены пассивными оптическими разветвителями, что обеспечивает суммарную экономию в размере 96 тыс. долл. США за пять лет.

Неопределенные в количественном отношении преимущества: благодаря сверхширокополосной передаче данных по волокнам POL повышается качество сетевого взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, гостиничного бизнеса и производства, способствуя цифровой трансформации и развитию бизнеса.

Гибкость: экологически безопасная оптоволоконная инфраструктура POL может соответствовать требованиям экологической безопасности в течение 30 лет, позволяя избегать многократных инвестиций. Кроме того, система POL обеспечивает ориентированную на будущее конвергенцию услуг, содействуя цифровой трансформации и повышению конкурентоспособности предприятий.

В этом исследовании технический директор и член правления группы туристических курортов заявил следующее: «Одним из ключевых моментов, по-настоящему ускоривших принятие решения о переходе на сеть Huawei POL, был [когда традиционная сеть была] в день пикового выезда, который [послужил причиной] недовольства наших клиентов».

ИТ-менеджер одной из производственных компаний заявил следующее: «Абонентский терминал оптической сети компании Huawei может работать при температуре 70, что обеспечивает поддержку нашей промышленной среды. Мы также предпочитаем использовать сеть PON».

Решение POL от компании Huawei распространяется на все помещения, настольные компьютеры и машины в кампусных сценариях различных отраслей, сокращая стоимость кабелей, обеспечивая высокую пропускную способность и низкую задержку, а также устойчивое развитие предприятий.

Примечание: Total Economic Impact (TEI) — методология, разработанная компанией Forrester Research, которая помогает компаниям донести информацию о преимуществах своих продуктов и услуг до клиентов, а также демонстрирует, оправдывает и реализует финансовые преимущества инициатив в области ИКТ как для высшего руководства, так и для других ключевых заинтересованных сторон.

MWC Barcelona 2022 будет проходить с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представит свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Для получения более подробной информации посетите: Huawei Enterprise на сайте MWC 2022 | New Value Together

SOURCE Huawei

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