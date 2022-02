Исследования показали три причины, по которым лидеры корпоративных ИКТ выбирают Huawei POL

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 февраля 2022 г. /PRNewswire/-- Недавно компания Huawei поручила Forrester Consulting провести исследование пассивной оптической ЛВС Huawei The Total Economic Impact™. В этом исследовании компания Forrester использует запатентованную методологию для анализа экономического воздействия разработанной компанией Huawei пассивной оптической ЛВС (POL) на предприятия в трех аспектах на основе информации, полученной от опрошенных клиентов.

Для реализации цифровой трансформации предприятия все чаще используют информационные технологии нового поколения, такие как облачные вычисления, обработка больших данных и Интернет вещей (IoT). Будучи базовой инфраструктурой таких технологий, сетевое взаимодействие стало краеугольным камнем цифровой трансформации в различных отраслях. На основе углубленного исследования сценариев применения в сфере высшего образования, здравоохранения, гостиничного бизнеса и обрабатывающей промышленности, результаты исследования Forrester показали, что решение Huawei POL обеспечивает реконструкцию локальных сетей с полным оптоволоконным подключением, многофункциональной структурой и пассивной дальней передачей данных. Это решение сокращает пространство в помещениях с сверхнизким напряжением (СНН), повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания и позволяет избежать многократных капиталовложений в строительство. Согласно финансовому анализу, за пять лет корпоративный офис с 6000 информационными точками может получить чистую текущую стоимость в размере 9596 тыс. долл. США.

Компания Forrester использовала собственную методологию для количественного определения выгод от инвестиций в технологии на основе результатов исследования. В исследовании описываются коммерческие преимущества решения Huawei POL для предприятий, включая количественную выгоду, неколичественную выгоду и гибкость. Кроме того, для количественного определения чистой текущей стоимости на базе корпоративного офиса создается финансовая модель структуры TEI (Total Economic Impact™).

Количественные преимущества:

Сетевая экономия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание: унифицированное управление устройствами POL и передача данных между точками и многоточечными сетями через пассивные оптические разветвители, сокращение числа узлов технического обслуживания и повышение эффективности технического обслуживания сети на 60%, в результате чего общая стоимость фотоэлектрических элементов за пять лет превысит 535 тыс. долл. США.

Сокращение затрат на расширение сети: 75% капиталовложений в строительство было сэкономлено благодаря упрощенной архитектуре POL, а также легковесным и гибким волокнам, в результате чего общая экономия за пять лет превысила 276 тыс. долл. США.

Экономия пространства: традиционные активные комплексные коммутаторы заменены пассивными оптическими разветвителями, что обеспечивает суммарную экономию в размере 96 тыс. долл. США за пять лет.

Неопределенные в количественном отношении преимущества: благодаря сверхширокополосной передаче данных по волокнам POL повышается качество сетевого взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, гостиничного бизнеса и производства, способствуя цифровой трансформации и развитию бизнеса.

Гибкость: экологически безопасная оптоволоконная инфраструктура POL может соответствовать требованиям экологической безопасности в течение 30 лет, позволяя избегать многократных инвестиций. Кроме того, система POL обеспечивает ориентированную на будущее конвергенцию услуг, содействуя цифровой трансформации и повышению конкурентоспособности предприятий.

В этом исследовании технический директор и член правления группы туристических курортов заявил следующее: «Одним из ключевых моментов, по-настоящему ускоривших принятие решения о переходе на сеть Huawei POL, был [когда традиционная сеть была] в день пикового выезда, который [послужил причиной] недовольства наших клиентов».

ИТ-менеджер одной из производственных компаний заявил следующее: «Абонентский терминал оптической сети компании Huawei может работать при температуре 70℃, что обеспечивает поддержку нашей промышленной среды. Мы также предпочитаем использовать сеть PON».

Решение POL от компании Huawei распространяется на все помещения, настольные компьютеры и машины в кампусных сценариях различных отраслей, сокращая стоимость кабелей, обеспечивая высокую пропускную способность и низкую задержку, а также устойчивое развитие предприятий.

Примечание: Total Economic Impact (TEI) — методология, разработанная компанией Forrester Research, которая помогает компаниям донести информацию о преимуществах своих продуктов и услуг до клиентов, а также демонстрирует, оправдывает и реализует финансовые преимущества инициатив в области ИКТ как для высшего руководства, так и для других ключевых заинтересованных сторон.

