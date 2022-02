Najnovšia štúdia odhaľuje 3 dôvody, prečo si líder podnikových IKT vyberá Huawei POL

ŠEN-ČEN, Čína, 24. februára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei nedávno poverila spoločnosť Forrester Consulting vypracovaním štúdie o celkovom hospodárskom vplyve (Total Economic Impact™) pasívnej optickej siete LAN Huawei. V tejto štúdii spoločnosť Forrester využíva vlastnú metodiku na analýzu ekonomického vplyvu riešenia pasívnej optickej siete LAN (POL) spoločnosti Huawei na podniky z troch hľadísk na základe informácií od oslovených zákazníkov.

Na uskutočnenie digitálnej transformácie podniky čoraz viac využívajú informačné technológie novej generácie, ako sú cloud computing, veľké dáta a internet vecí (IoT). Základnou infraštruktúrou týchto technológií je sieťové pripojenie, ktoré sa stalo základným kameňom digitálnej transformácie v rôznych odvetviach. Na základe hĺbkového prieskumu prípadov využitia vo vysokoškolskom vzdelávaní, zdravotníctve, v sektor stravovacích a ubytovacích služieb a výrobnom priemysle, štúdia spoločnosti Forrester zistila, že riešenie Huawei POL rekonštruuje lokálne siete pomocou celovláknových pripojení, prenosu viacerých služieb a pasívneho prenosu na dlhé vzdialenosti. Toto riešenie znižuje priestor v miestnostiach s veľmi nízkym napätím (ELV), zlepšuje efektívnosť prevádzky a riadenia a umožňuje vyhnúť sa opakovaným investíciám do výstavby. Podľa finančnej analýzy môže podnikový areál so 6 000 informačnými bodmi počas piatich rokov získať čistú súčasnú hodnotu (NPV) vo výške 9 596 000 USD.

Spoločnosť Forrester použila vlastnú metodiku na vyčíslenie prínosov investícií do technológií na základe prípadovej štúdie. Štúdia opisuje obchodné výhody riešenia Huawei POL pre podniky vrátane kvantifikovaných prínosov, nekvantifikovaných prínosov a flexibility. Zároveň sa na základe podnikového areálu vytvorí finančný model TEI (Total Economic Impact™) zloženej organizácie za účelom vyčíslenia čistej súčasnej hodnoty (NPV).

Kvantifikované prínosy:

Úspora nákladov na prevádzku a údržbu siete: jednotná správa zariadení POL a prevádzka a údržba celej siete; prenos z bodu do bodu prostredníctvom pasívnych optických rozdeľovačov, zníženie počtu uzlov údržby a zvýšenie efektívnosti údržby siete o 60 %, čo prinesie celkovú súčasnú hodnotu (PV) viac ako 535 000 USD za päť rokov.

Úspora nákladov na rozšírenie siete: úspora 75 % stavebných investícií na základe zjednodušenej architektúry POL a ľahkých a flexibilných vlákien, čo prinesie celkovú PV viac ako 276 000 USD za päť rokov.

Úspora priestoru ELV: tradičné aktívne agregačné spínače sa nahradia pasívnymi optickými rozdeľovačmi, čo prinesie celkovú PV vo výške 96 000 USD za päť rokov.

Nekvantifikované prínosy: technológia POL na základe ultra širokopásmového prenosu cez optické vlákna zlepšuje sieťovú prevádzku v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, v sektore stravovacích a ubytovacích služieb a výrobnom priemysle, čím uľahčuje digitálnu transformáciu a rast podnikania.

Flexibilita: ekologická a udržateľná optická infraštruktúra POL je schopná spĺňať požiadavky po dobu 30 rokov a vyhnúť sa opakovaným investíciám. Riešenie POL okrem toho poskytuje konvergenciu služieb orientovanú na budúcnosť, podporuje digitálnu transformáciu a zlepšuje konkurencieschopnosť podnikov.

Technický riaditeľ a člen predstavenstva skupiny turistických stredísk v štúdii uviedol: „Jedným z rozhodujúcich momentov, ktorý skutočne urýchlil rozhodnutie prejsť na sieť POL spoločnosti Huawei, bolo, [keď tradičná sieť vypadla] v čase najvyššej špičky pri pokladni počas dňa, čo [spôsobilo] naozaj zlú skúsenosť pre našich zákazníkov."

IT manažér jednej výrobnej firmy povedal: „Optická sieťová jednotka (ONU) spoločnosti Huawei môže fungovať pri teplote do 70 stupňov Celzia, čo podporuje naše priemyselné prostredie. Uprednostňujeme tiež využívanie pasívnej optickej siete (PON)."

Riešenie Huawei POL rozširuje vlákno do každej miestnosti, pracovnej plochy a stroja pri scenároch v areáloch rôznych priemyselných odvetví, čím znižuje náklady na kabeláž, poskytuje široké pásmo a nízku latenciu a umožňuje udržateľný rozvoj pre podniky.

Poznámka: Celkový hospodársky vplyv (Total Economic Impact - TEI) je metodika vyvinutá spoločnosťou Forrester Research, ktorá pomáha spoločnostiam informovať zákazníkov o hodnote ich produktov a služieb, ako aj prezentovať, zdôvodňovať a realizovať finančné prínosy iniciatív v oblasti IKT vrcholovému manažmentu a aj iným kľúčovým zainteresovaným stranám v podniku.

Veľtrh MWC Barcelona 2022 sa uskutoční od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Spoločnosť Huawei predstaví svoje produkty a riešenia v stánku 1H50 na výstavisku Fira Gran Via v hale 1. Viac informácií nájdete na stránke: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

