История любви Цисицзе: трогательные моменты из жизни Си Цзиньпина и его жены Пэн Лиюань

Председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань высоко ценят свою семью. Товарищ Си неоднократно подчеркивал взаимосвязь между семьями и страной, призывая людей ценить свои семейные отношения и посвящать себя стране.

Си и Пэн провели вместе более трех десятилетий, поддерживая атмосферу любви и уважения друг к другу.

Они познакомились в 1986 году. Тогда они полюбили друг друга с первого взгляда и поженились в сентябре следующего года.

По воспоминаниям Ван Цзиньшуя (Wang Jinshui), бывшего в то время коллегой Си, они не проводили свадебную церемонию, пригласив на легкий ужин только нескольких друзей.

Несмотря на простоту их свадьбы взаимная любовь никогда не ослабевала. Они оба были заняты работой, но старались проявлять заботу и поддерживать друг друга. «Я звоню своей жене хотя бы раз в день», — рассказал он ведущему в одном из интервью.

Любовь и уважение к Пэн со стороны Си заметны во многих деталях. Пара появлялась на различных мероприятиях в нарядах, выдержанных в едином стиле.

31 декабря 2020 года, когда Си произносил в своем кабинете новогоднюю речь, на книжной полке за его спиной были видны фотографии Пэн и других членов его семьи.

Накануне Праздника весны в 2015 году Си Цзиньпин посетил деревню Лянцзяэ в провинции Шаньси, где он работал фермером около семи лет. Представляя Пэн Лиюань жителям деревни, он сказал на местном диалекте: «Это моя жена».

18 ноября 2014 года Си Цзиньпин поднялся на борт ледокола «Сюэлун». Войдя в дверь рубки, он развернулся к Пэн, чтобы помочь ей подняться.

В июне 2015 года Си поделился кусочком пирога с Пэн во время посещения дома одной из семей в Коста-Рике.

В сентябре 2014 года Си и Пэн вместе качались на качелях в Гуджарате (Индия).

«Мы не должны допустить, чтобы наша истинная любовь потерялась за большими расстояниями; мы никогда не должны забывать о настоящей любви на фоне нашей полной событий жизни и пренебрегать ею во время своей напряженной работы днем и ночью», —сказал однажды Си Цзиньпин.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Lc6B2zcad7Y

SOURCE CCTV+