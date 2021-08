Historia miłosna ze święta Qixi: piękne chwile z życia Xi Jinpinga i Peng Liyuan

Prezydent Chin Xi Jinping i jego żona Peng Liyuan przywiązują ogromną wagę do swojej rodziny. Xi wielokrotnie podkreślał wzajemne relacje pomiędzy rodziną a państwem, apelując do wszystkich, by cenili swoje rodziny i poświęcali swoje życie w służbie krajowi.

Xi i Peng są razem od ponad trzech dekad, ale ich miłość i szacunek nie gasną.

Para spotkała się po raz pierwszy w 1986 r. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Pobrali się już we wrześniu kolejnego roku.

Wang Jinshui, kolega Xi z tamtych czasów, pamięta, że para nie miała tradycyjnego wesela, a tylko zaprosiła kilku przyjaciół na nieduży posiłek.

Mimo niepozornego świętowania zawarcia małżeństwa, ich miłość kwitnie w najlepsze. Oboje są bardzo zajęci pracą, ale robią wszystko, by dbać o siebie nawzajem i wspierać się wzajemnie. „Dzwonię do żony przynajmniej raz dziennie" – wyznał Xi w jednym z wywiadów.

Miłość i szacunek Xi wobec Peng potwierdzają drobne detale. Małżonkowie przy wielu okazjach noszą dopasowane do siebie stroje.

31 grudnia 2020 r., gdy Xi wygłaszał noworoczne orędzie ze swojego gabinetu, na półkach za nim można było zobaczyć zdjęcia Peng i członków jego rodziny.

W przeddzień Święta Wiosny 2015 r. Xi odwiedził wioskę Liangjiahe w Prowincji Shaanxi, gdzie wcześniej pracował jako rolnik przez prawie siedem lat. Gdy przedstawiał Peng Liyuan lokalnym mieszkańcom, powiedział w miejscowym dialekcie: „Oto moja żona".

18 listopada 2014 r. Xi wszedł na pokład lodołamacza Xuelong. Po przejściu przez drzwi kajuty odwrócił się, by pomóc wejść Peng.

W czerwcu 2015 r. Xi podzielił się ciastem z Peng podczas wizyty u miejscowej rodziny w Kostaryce.

We wrześniu 2014 r. Xi i Peng wspólnie bawili się na huśtawce w prowincji Gujarat w Indiach.

Jak powiedział Xi: „Nie pozbawiaj się prawdziwej miłości tylko dlatego, że jest daleko. Nigdy nie zapominaj o niej, gdy pochłania cię codzienność, miej ją w sercu, gdy całe twe dnie wypełnia praca".

Klip wideo - https://www.youtube.com/watch?v=Lc6B2zcad7Y

SOURCE CCTV+