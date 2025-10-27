ISX Financial EU PLC nomme Ajay Treon, directeur financier du groupe, au conseil d'administration en tant qu'administrateur exécutif

NICOSIE, Chypre, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (« ISXX »), un établissement de monnaie électronique agréé par l'EEE et un fournisseur de technologies bancaires de services transactionnels et de paiements en temps réel en Europe et au Royaume-Uni, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Ajay Treon, directeur financier du groupe, en tant qu'administrateur exécutif au sein du conseil d'administration de la société. Cette nomination fait suite à l'absence d'objection de la de la Banque centrale de Chypre (Eurosystème), l'autorité de régulation d'ISXX.

Fort d'une impressionnante carrière de 25 ans dans le secteur bancaire, y compris une vaste expérience dans des institutions renommées telles que Lloyds Banking Group, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort Investment Bank et Credit Suisse, M. Treon apporte une grande expertise en matière de gestion financière, de planification stratégique et d'atténuation des risques. Il possède également une expérience précieuse dans le secteur de la fintech, ce qui lui permet de mieux comprendre l'évolution du paysage financier. M. Treon est comptable qualifié, titulaire d'un Executive MBA et d'un Certificate in Quantitative Finance.

Depuis que M. Treon a pris ses fonctions de directeur financier du groupe en juillet 2023, ISXX a enregistré une rentabilité soutenue et une discipline rigoureuse en matière de coûts, y compris une performance record en 2024 et une résistance continue tout au long de l'année 2025. Le groupe a renforcé ses fonds propres et ses actifs nets, maintenu de solides marges de BAIIA et continué d'investir dans l'innovation, les technologies de base et les talents pour soutenir l'expansion. Les cadres de trésorerie, de sécurité et de reporting ont été renforcés, alignant le déploiement des capitaux sur la croissance des opérations de banque ouverte (A2A), de monnaie électronique et d'acquisition.

M. Takis Taoushanis, président du conseil d'administration d'ISXX, déclare : « La nomination de M. Treon renforce la surveillance des finances et des risques par le conseil d'administration à un moment où l'infrastructure de règlement, la sauvegarde et la discipline en matière de capital sont essentielles à l'exécution. Sa vaste expérience au sein d'institutions de premier plan et sa contribution aux récentes performances d'ISXX font de lui un membre précieux du conseil d'administration ».

M. Ajay Treon, directeur financier du groupe et administrateur exécutif d'ISXX, déclare : « Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration et je reste pleinement engagé à faire progresser les priorités stratégiques de la société, à renforcer la résistance du capital, à développer nos capacités bancaires transactionnelles et à maintenir une gouvernance financière rigoureuse. Nous continuons à nous concentrer sur la réalisation d'une croissance régulière et rentable grâce à une discipline opérationnelle et à des rapports transparents, tout en mettant en œuvre notre portefeuille de produits et notre stratégie de marché en pleine expansion ».

M. Nikogiannis Karantzis, directeur général et CEO d'ISXX, ajoute : « La nomination de M. Treon au conseil d'administration officialise la discipline financière et de risque qu'il a contribué à mettre en place au sein du groupe ISXX, et soutient notre exécution à mesure que nous développons les services bancaires transactionnels et open banking dans l'UE et au Royaume-Uni ».

À propos d'ISX Financial EU PLC

Basé à Nicosie, ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI : 213800NGHVYL5PFZI692) est une banktech de premier plan, agréée dans l'EEE en tant qu'établissement de monnaie électronique par la Banque centrale de Chypre et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Site internet : www.isx.financial

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5558726/ISX_logo.jpg