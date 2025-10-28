ISX Financial EU PLC nombra a Ajay Treon director ejecutivo del consejo de administración

-ISX Financial EU PLC nombra a Ajay Treon, director financiero del grupo, director ejecutivo del consejo de administración

NICOSIA, Chipre, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc ("ISXX"), una entidad de dinero electrónico autorizada por el EEE y proveedor de tecnología bancaria para operaciones bancarias y pagos en tiempo real en Europa y el Reino Unido, se complace en anunciar el nombramiento de Ajay Treon, director financiero del Grupo, como director ejecutivo del Consejo de Administración de la compañía. El nombramiento se produce tras la no objeción del Banco Central de Chipre del Eurosistema, organismo regulador local de ISXX.

Con una impresionante trayectoria de 25 años en el sector bancario, que incluye una amplia experiencia en instituciones de renombre como Lloyds Banking Group, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort Investment Bank y Credit Suisse, Treon aporta una amplia experiencia en gestión financiera, planificación estratégica y mitigación de riesgos. También posee una valiosa experiencia en el sector fintech, lo que refuerza su comprensión del cambiante panorama financiero. Treon es contable público cualificado, posee un MBA Ejecutivo y el prestigioso Certificado en Finanzas Cuantitativas.

Desde que Treon asumió el cargo de Director Financiero del Grupo en julio de 2023, ISXX ha logrado una rentabilidad sostenida y una rigurosa disciplina de costes, incluyendo un rendimiento récord en 2024 y una resiliencia continua a lo largo de 2025. El Grupo ha fortalecido sus Fondos Propios y su Patrimonio Neto, ha mantenido sólidos márgenes de EBITDA y ha continuado invirtiendo en innovación, tecnología clave y talento para impulsar su crecimiento. Se han mejorado los marcos de tesorería, salvaguarda e informes, alineando el despliegue de capital con el crecimiento de la banca abierta (A2A), el dinero electrónico y las operaciones de adquisición.

Takis Taoushanis, presidente del Consejo de Administración de ISXX, afirmó: "El nombramiento de Treon refuerza la supervisión financiera y de riesgos del Consejo en un momento en que la infraestructura de liquidación, la protección y la disciplina de capital son fundamentales para la ejecución. Su amplia experiencia en instituciones de primer nivel y su contribución al reciente rendimiento de ISXX lo convierten en una valiosa incorporación al Consejo de Administración".

Ajay Treon, director financiero del Grupo y director ejecutivo de ISXX, afirmó: "Es un honor para mí unirme al Consejo de Administración y mantengo mi pleno compromiso con el avance de las prioridades estratégicas de la Compañía, el fortalecimiento de la resiliencia del capital, el desarrollo de nuestras capacidades de banca transaccional y el mantenimiento de una rigurosa gobernanza financiera. Nuestro enfoque sigue siendo lograr un crecimiento consistente y rentable mediante la disciplina operativa y la transparencia en la presentación de informes, a medida que ejecutamos nuestra creciente cartera de productos y estrategia de mercado".

Nikogiannis Karantzis, director general y consejero delegado de ISXX comentó: "El nombramiento de Treon como miembro del Consejo de Administración formaliza la disciplina financiera y de riesgo que ha contribuido a integrar en el Grupo ISXX y respalda nuestra ejecución a medida que ampliamos los servicios de banca transaccional y banca abierta en la UE y el Reino Unido."

Acerca de ISX Financial EU PLC

Con sede en Nicosia, ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) es una empresa líder en tecnología bancaria del EEE, autorizada como Institución de Dinero Electrónico por el Banco Central de Chipre y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera.

Sitio web: www.isx.financial