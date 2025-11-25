ISX Financial EU Plc quitte la Bourse nationale d'Australie (NSX Ltd.)

NICOSIE, Chypre, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (« ISXX ») annonce avoir reçu 5 556 608,72 dollars australiens de fonds électroniques libérés relatifs à sa participation de 27,595 % dans NSX Ltd. Le règlement de l'équivalent des actions détenues a été achevé à la fin de la semaine dernière.

En plus de l'équivalent susmentionné des actions détenues, ISXX a reçu les intérêts convenus à ce jour ainsi que les frais de restructuration et d'établissement s'élevant à un total de 3 014 438,14 dollars australiens, associés à la restructuration des prêts relatifs à deux obligations convertibles accordés à NSX Ltd.

La vente des actions s'est faite dans le cadre d'un plan d'arrangement pour la reprise à 100 % de NSX Ltd. par CNSX Global Markets Inc. (« groupe CNSX »), la société mère de la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE »). L'offre du plan consistait en une contrepartie en espèces de 0,04 dollar australien par action ordinaire entièrement libérée.

La clôture de la vente d'actions conformément à un plan d'arrangement est subordonnée à la satisfaction de toutes les conditions nécessaires, notamment l'approbation par les actionnaires de NSX, la finalisation du financement ainsi que l'obtention de l'approbation de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (Australian Securities and Investments Commission - ASIC) et des tribunaux. Les actionnaires de NSX ont massivement soutenu la transaction, avec 94,78 % de votes favorables. ISXX ne détient plus aucune participation dans NSX Ltd.

Outre la vente des actions, les précédents accords relatifs à des prêts convertibles consentis par ISXX à NSX ont désormais été remplacés par deux nouveaux prêts à terme de premier rang, chacun étant prolongé d'une année supplémentaire par rapport à sa date d'échéance initiale. Dans le cadre de la structure révisée, toutes les options de conversion ont été supprimées, et les prêts sont à présent assortis d'un taux d'intérêt annuel fixe de 18 %.

ISXX s'attend maintenant à ce que les deux prêts continuent à courir jusqu'à leur échéance prolongée, respectivement en août 2027 et janvier 2028, à moins que NSX ne choisisse de les rembourser plus tôt en vertu des nouvelles dispositions contractuelles. Si NSX opte pour un remboursement anticipé, ISXX bénéficie d'une clause de remboursement intégral, qui garantit qu'ISXX recevra la valeur économique actualisée totale des intérêts jusqu'aux dates d'échéance initiales, afin de protéger le profil de rendement.

Sur la base des conditions révisées, et en supposant qu'il n'y ait pas de remboursement anticipé, ISXX s'attend à recevoir un total supplémentaire de 5,14 millions de dollars australiens en capital et en intérêts sur toute la durée de vie des deux nouveaux prêts.

M. Nikogiannis Karantzis, directeur général d'ISX Financial EU Plc, a déclaré : « Au nom d'ISXX, nous souhaitons à NSX et à son nouveau propriétaire, le groupe CNSX, tout le succès possible dans cette nouvelle entreprise en Australie.

La cession de NSX permet à ISXX de se concentrer sur ses activités principales et sur sa croissance dans l'hémisphère nord. Le désengagement et la restructuration des prêts devraient rapporter un total de 13,8 millions de dollars australiens au bilan d'ISXX lorsqu'ils seront finalisés, et fourniront ainsi du capital réglementaire supplémentaire pour l'expansion sur de nouveaux marchés et les services liés à de nouvelles licences, en plus du financement d'acquisitions potentielles. »

Filiale à 100 % de NSX Ltd., la Bourse nationale d'Australie est un opérateur de marché de niveau 1, titulaire d'une licence de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et réglementé par celle-ci. Depuis le début de l'année 2020, ISXX est le propriétaire réel de la Bourse nationale d'Australie, réglementée par l'ASIC, par l'intermédiaire de sa société mère NSX Ltd. M. Karantzis a été directeur général de NSX Ltd. de mars 2020 à mars 2022.

NSX Ltd. et Clearpay, filiale d'ISXX, ont lancé en 2021 un système de compensation de titres basé sur la chaîne de blocs et conforme aux exigences de l'ASIC. Ce système, appelé système de sous-registre d'échange numérique (Digital Exchange Subregister System - DESS), est géré par ClearPay et vise à moderniser la compensation et le règlement en créant une nouvelle plateforme de livraison contre paiement (Delivery versus Payment - DvP) qui remplacera à terme les systèmes de compensation et de règlement conventionnels. Le DESS devrait avoir des applications futures dans la frappe et le brûlage de cryptomonnaies stables, qu'ISXX étudiera en relation avec ses systèmes de traitement de la monnaie fiduciaire. ISXX continue de fournir des services informatiques à NSX pour soutenir le DESS.

Basée à Nicosie, ISX Financial EU Plc (ISXX, identifiant d'entité juridique : 213800NGHVYL5PFZI692) est une société de technologie bancaire de premier plan, agréée dans l'EEE comme établissement de monnaie électronique par la Banque centrale de Chypre et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

