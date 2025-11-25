ISX Financial EU Plc verlässt die National Stock Exchange of Australia (NSX Ltd)

NICOSIA, Zypern, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc („ISXX") gibt bekannt, dass es 5.556.608,72 AU$ in Form von freigegebenen elektronischen Geldern im Zusammenhang mit seiner Anteilsquote von 27,595 % an der NSX Ltd. erhalten hat. Die Abwicklung der Eigenkapitalgegenleistung wurde Ende letzter Woche abgeschlossen.

Zusätzlich zu der oben genannten Eigenkapitalvergütung hat ISXX die vereinbarten Zinsen bis zum heutigen Tag sowie Restrukturierungs- und Einrichtungsgebühren in Höhe von insgesamt 3.014.438,14 AU$ im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von zwei Wandelanleihen der NSX Ltd. erhalten.

Der Verkauf der Anteile erfolgte im Rahmen eines Scheme of Arrangement zur vollständigen Übernahme der NSX Ltd durch die CNSX Global Markets Inc. („CNSX Group"), die Muttergesellschaft der Canadian Securities Exchange („CSE"). Bei dem Angebot handelte es sich um eine Barzahlung in Höhe von 0,04 AU$ pro voll eingezahlter Stammaktie.

Der Abschluss des Aktienverkaufs gemäß einem Scheme of Arrangement erfolgt nach Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der NSX-Aktionäre, der endgültigen Finanzierung und der Erteilung der ASIC- und Gerichtsgenehmigungen. Die NSX-Aktionäre unterstützten die Transaktion mit einer überwältigenden Mehrheit von 94,78 % der Stimmen. ISXX hält keine Kapitalbeteiligung mehr an der NSX Ltd.

Zusätzlich zum Aktienverkauf wurden die bisherigen Wandelanleihevereinbarungen von ISXX mit NSX nun durch zwei neue vorrangige Darlehensfazilitäten ersetzt, die jeweils um ein Jahr über ihre ursprünglichen Fälligkeitstermine hinaus verlängert wurden. Im Rahmen der überarbeiteten Struktur wurden alle Wandlungsfunktionen entfernt, und die Darlehen werden nun mit einem festen Jahreszinssatz von 18 % verzinst.

ISXX geht nun davon aus, dass beide Fazilitäten bis zu ihrer verlängerten Laufzeit im August 2027 und Januar 2028 bestehen bleiben, es sei denn, NSX entscheidet sich für eine vorzeitige Rückzahlung gemäß den neuen Vertragsbestimmungen. Sollte sich NSX für eine vorzeitige Rückzahlung entscheiden, profitiert ISXX von einer Make-Whole-Klausel, die sicherstellt, dass ISXX den vollen diskontierten wirtschaftlichen Wert der Zinsen bis zu den ursprünglichen Enddaten erhält, wodurch das Renditeprofil geschützt wird.

Auf der Grundlage der geänderten Bedingungen und unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt, erwartet ISXX über die Laufzeit der beiden neuen Fazilitäten weitere Kapital- und Zinszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 5,14 Millionen AU$.

Herr Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer von ISX Financial EU Plc, erklärte: „Im Namen von ISXX wünschen wir der NSX und ihren neuen Eigentümern, der CNSX, viel Erfolg bei ihrem neuen Vorhaben in Australien.

Die Veräußerung von NSX ermöglicht es ISXX, sich auf sein Kerngeschäft und das Wachstum in der nördlichen Hemisphäre zu konzentrieren. Die Veräußerung und Umschuldung wird nach ihrem Abschluss voraussichtlich insgesamt 13,8 Millionen AU$ in die Bilanz von ISXX zurückfließen lassen und damit zusätzliches regulatorisches Kapital für die Expansion in neue Märkte und Dienstleistungen für neue Lizenzen sowie Mittel für potenzielle Akquisitionen bereitstellen."

Die National Stock Exchange of Australia ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NSX Ltd und verfügt über eine Tier-1-Marktbetreiberlizenz, die von der australischen Wertpapier- und Investitionskommission („Australian Securities and Investments Commission", ASIC) reguliert wird. ISXX ist seit Anfang 2020 über seine Muttergesellschaft NSX Ltd wirtschaftlicher Eigentümer der von der ASIC regulierten National Stock Exchange of Australia. Herr Karantzis war von März 2020 bis März 2022 Geschäftsführer der NSX Ltd.

NSX Ltd und Clearpay, eine Tochtergesellschaft von ISXX, haben im Jahr 2021 ein Blockchain-basiertes Wertpapierclearing-System eingeführt, das den Anforderungen der ASIC entspricht. Dieses System, das als Digital Exchange Subregister System (DESS) bezeichnet wird, wird von ClearPay betrieben und soll die Clearing- und Abwicklungssysteme modernisieren, indem es eine neue Plattform für die Lieferung gegen Zahlung (Delivery versus Payment, DvP) schafft, die letztendlich die herkömmlichen Clearing- und Abwicklungssysteme ersetzen soll. DESS wird in Kürze Anwendungen im Bereich des Mintings und Burnings von Stablecoins einführen, die ISXX in Verbindung mit seinen Fiat-Verarbeitungssystemen untersuchen wird. ISXX erbringt weiterhin IT-Dienstleistungen für die NSX zur Unterstützung von DESS.

ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) mit Hauptsitz in Nikosia ist ein führendes Bankentechnologieunternehmen im EWR, das von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen ist und in Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird.

