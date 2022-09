IT Arena 2022 : l'événement technologique de Lviv brave la guerre

L'IT Arena, l'une des plus grandes conférences technologiques professionnelles d'Europe de l'Est, réunira des experts ukrainiens et internationaux de la technologie pour un événement en personne. La conférence technologique se tiendra à Lviv du 30 septembre au 1er octobre 2022.

LVIV, Ukraine, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Malgré les défis sans précédent auxquels est confronté le pays, la communauté technologique de l'Ukraine a poursuivi son développement en 2022. Dans un acte de bravoure face à la guerre, les professionnels de la technologie se réuniront en personne pour la conférence IT Arena annuelle, prévue à la fin du mois de septembre.

Cette année, l'événement, qui pour thème « Ukraine 3.0 : Courageuse. Résiliente. Numérique », se déroulera en personne (et non en ligne) afin de montrer la force et la résilience de l'Ukraine. Les principaux thèmes abordés seront les suivants :

comment l'industrie technologique peut-elle soutenir le pays en ces temps de crise ;

l'avenir de la technologie militaire ;

les perspectives en matière de cyber-tactiques modernes, et bien plus encore.

Parmi les personnalités politiques qui seront présentes à l'IT Arena 2022 figurent le vice-ministre ukrainien de la transformation numérique, Alex Bornyakov, ainsi que d'autres hauts responsables gouvernementaux. L'IT Arena donnera une fois de plus aux professionnels de la technologie et aux journalistes ukrainiens et du monde entier l'occasion unique de se réunir en un même lieu pour nouer des contacts et s'informer sur les dernières nouveautés technologiques.

Deux jours de débats éclairés

Cette année, l'IT Arena accueille des orateurs de premier plan, tels que Haluk Bayraktar, PDG de Baykar, la première entreprise turque de technologie autonome, le PDG de Dragonfly Cameron Chell, le PDG d'Atlas Aerospace Ivan Tolchynskyi, le PDG de Prytula Charity Fund Serhiy Prytula et l'expert en cybersécurité Kim Zetter.

Le célèbre concours de startups est également de retour cette année. Ce concours est devenu une excellente occasion pour les nouvelles entreprises technologiques de présenter leurs projets et de nouer des contacts avec d'autres acteurs du secteur. Les participants se disputeront un prix de 85 000 dollars et leur modèle commercial aura obtenu une validation.

Sécurité assurée

Les organisateurs de l'événement IT Arena 2022 travaillent aux côtés des autorités locales pour assurer la sécurité de tous les participants, conférenciers et invités. L'événement de cette année sera restreint pour permettre une sécurité accrue.

« Nous nous sommes engagés à créer l'environnement le plus sûr possible », a déclaré Stepan Veselovskyi, PDG de l'IT Arena et du cluster informatique de Lviv. « Malgré les défis sans précédent auxquels est confronté le pays, la communauté technologique de l'Ukraine a poursuivi son développement en 2022. À l'heure actuelle, le sentiment dominant de nos membres, partenaires, orateurs et participants est que nous ne devons pas annuler notre événement. Nous nous réunirons donc en personne pour montrer au monde entier à quel point l'Ukraine est courageuse et résiliente. Il s'agit d'affirmer que la vie peut et doit continuer. »

À propos de l'IT Arena

Depuis 2014, l'IT Arena réunit chaque année les membres des communautés technologiques ukrainiennes et d'Europe de l'Est pour un événement spécial.

La conférence attire généralement plus de 5 000 professionnels de la technologie venus de plus de 40 pays. Ces professionnels viennent à l'IT Arena de tous les secteurs de la technologie : les participants appartiennent à de grandes entreprises comme Google, F1, Spotify, Tesla, mais également à des startups locales comme Liki24, Legal Nodes, AXDRAFT.

L'IT Arena offre aux participants une multitude d'occasions d'apprendre, de créer leur réseau et de partager des idées sur l'avenir de la technologie.

Les journalistes peuvent déjà demander leur accréditation pour l'IT Arena 2022. Obtenez votre carte de presse ici .

