Italie : ECOMONDO lance le mouvement avec le salon de l'économie circulaire de l'IEG, un pôle international de recherche et d'innovation technologique

Une avant-première presse avec les principaux exposants et journalistes des régions africaines en amont de l'édition la plus importante et la plus internationale de l'événement, est prévue le 6 novembre

RIMINI, Italie, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Avec plus de 300 acheteurs étrangers qualifiés, 30 délégations internationales, plus de 1 500 marques exposantes (+10 % par rapport à 2022) et la participation massive de la Commission européenne, voici l'édition la plus importante et la plus internationale d' Ecomondo , le premier salon européen de l'économie circulaire organisé par Italian Exhibition Group .

Quatre jours d'expertise commerciale et environnementale du monde entier réunissant à Rimini, en Italie, des opérateurs professionnels d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Asie centrale, de la péninsule balkanique, d'Europe, d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Asie, ainsi que des délégations des continents africain, européen et américain, en vertu d'une coopération productive avec l' Italian Trade Agency et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale .

Au niveau mondial, chaque pays est appelé à intensifier son engagement pour atteindre les ODD d'ici 2030 et la demande de technologies et de solutions environnementales Made in Italy est de plus en plus forte. Les opportunités et solutions environnementales seront présentées dans un calendrier de plus de 170 événements programmés, dont beaucoup sont internationaux, sous la direction du Comité technique scientifique.

L'intense activité de prospection a attiré des acheteurs internationaux de premier plan dans les secteurs de la gestion des déchets, de l'économie bleue, de la bioéconomie, de l'industrie, des services, de la construction, de l'ingénierie, de l'agroécologie, etc., ainsi que des délégations internationales d'opérateurs représentant des associations industrielles, des organismes gouvernementaux, des groupes, des chambres de commerce ; quant aux associations étrangères, une importante délégation d'industries africaines de premier plan est confirmée : l'Agence Nationale des Déchets (Algérie), le CDER - Centre de Développement des Énergies Renouvelables (Algérie), la CCI - Chamber of Chemical Industries (Égypte), le CEE - Engineering Export Council of Egypt (Égypte), l'EPEMA - Egyptian Plastic Exporters & Manufacturers Association (Égypte), la CEI - Chamber of Engineering Industries (Égypte), la COVAD - Coalition pour la Valorisation des Déchets (Maroc), l'ONEE (Maroc), la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (Maroc), la Chambre de Commerce d'Industrie et de Services de Casablanca-Settat (Maroc), le Packtec (Tunisie), le Citet (Tunisie), l'Onas (Tunisie).

À la veille de l'Ecomondo, une avant-première presse sera organisée pour les principaux journalistes des régions africaines ; ils y recevront des informations en avant-première sur les idées novatrices des entreprises intéressées par ces zones géographiques spécifiques.

