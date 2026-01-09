ITALIE, PROJETS SPÉCIAUX MONDIAUX DU SIGEP : À PARTIR DU 16 JANVIER À RIMINI, GELATO, PIZZA, HÔTELS DE LUXE ET BARS DU FUTUR

RIMINI, Italie, 9 janv. 2026 /PRNewswire/ -- À SIGEP World, organisé par IEG - Italian Exhibition Group, en Italie au Rimini Expo Centre à partir du 16 janvier et pendant cinq jours, avec 1.300 marques réparties dans 30 halls, les services alimentaires occuperont le devant de la scène aux côtés de certains des chefs pâtissiers les plus renommés au monde.

The SIGEP WORLD Exhibition Hall at Rimini Expo Centre

« Cela se fera par le biais de projets spéciaux et de plateformes thématiques », annonce Corrado Peraboni, CEO d'IEG, « qui relient les produits, les chaînes d'approvisionnement et les entreprises. » Marco Carniello, CBO d'IEG, ajoute : « Luxury Hotel Food Experience, Sustainability District, Innovation Bar, Gelato Meets Chains et Pizza (R)evolution sont les lentilles à travers lesquelles nous raconterons l'histoire de la transformation du secteur. » Flavia Morelli, responsable de la division Food & Beverage d'IEG, précise : « Ils vont du rôle de l'alimentation dans l'hôtellerie haut de gamme à l'évolution des concepts de bar, en passant par les chaînes d'approvisionnement durables et les stratégies des chaînes internationales. »

GELATO ET PIZZA : LEVIERS STRATÉGIQUES POUR LE SERVICE ALIMENTAIRE MONDIAL

À SIGEP World 2026, le gelato n'est pas seulement un symbole de l'artisanat italien, mais aussi un atout stratégique pour l'industrie internationale de la restauration. Gelato Meets Chains s'adressera aux chaînes internationales de restaurants, d'hôtels, de cafés et de boulangeries, afin de promouvoir l'intégration de gelato artisanal, moelleux et glacé dans les menus mondiaux.

La pizza sera présentée sur le site Pizza (R)evolution, qui met en valeur à la fois un produit emblématique et une plate-forme industrielle et commerciale. Un aperçu complet des ingrédients et des farines, des technologies, des fours et des équipements, des solutions et des formats de service pour les pizzerias indépendantes et les chaînes internationales.

L'ALIMENTATION, LANGUE DE L'HOSPITALITÉ HAUT DE GAMME

Dans l'hôtellerie haut de gamme, la nourriture et les boissons sont des leviers concurrentiels décisifs. Avec Luxury Hotel Food Experience, SIGEP World 2026 présentera des études de cas montrant comment le petit-déjeuner, la restauration et les événements contribuent à définir l'identité et le positionnement des hôtels de luxe.

QUARTIER DURABLE ET BAR DE L'INNOVATION

Le Sustainability District de SIGEP World 2026 sera consacré au dialogue international, avec des aperçus approfondis des chaînes d'approvisionnement du cacao et du café, ainsi que de nouvelles solutions technologiques et des études de cas de l'industrie alimentaire, favorisant la mise en réseau des producteurs, des coopératives, des institutions et des entreprises. Innovation Bar, quant à lui, explorera l'avenir de l'industrie du bar et la relation entre la technologie et l'expertise professionnelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858211/Italian_Exhibition_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg