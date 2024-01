Italie, Sigep 2024, le futur de la « dolce » dans le monde entier

Seront présents également la délégation de Singapour avec des représentants de la Restaurant Association et du Singapore Tourism Board ; Abrasorvetes , l'association de fabricants de glace du Brésil ; l'IILA, l'institut italo-latino-américain avec des représentants des pays producteurs de café et de cacao ; des opérateurs de l' ONUDI , du Kurdistan et d'Iran. Les délégations françaises de la Confédération des glaciers, des pâtissiers, des chocolatiers de France et de l' Université Régionale des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire ; l'association Afadhya , d'Argentine ; une délégation de boulangers et de pâtissiers serbes coordonnée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Serbie ; la Macau Associacao de Chocolate ; la Taiwan Chefs Association du Taipei chinois ; et Indupan, l'association des boulangers du Chili seront aussi sur place. Parmi les autres représentants du secteur de la boulangerie, citons Ceoppan, la Confédération espagnole des boulangeries, de la pâtisserie et des produits connexes ; les boulangers péruviens de l'école de formation Nova Escuela ; des représentants de l'école Richemont Fachschule Switzerland , et d'autres du Richemont Club China . Et le nouveau venu de cette année, une délégation de la World Association of Chefs Societies , un réseau mondial d'associations de chefs.

By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.