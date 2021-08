Itaú Unibanco Holding S.A. - Fato Relevante - Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. comunica aos seus acionistas que seu Conselho de Administração, na data de hoje, aprovou o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,10384 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,088264 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 13.08.2021, com suas ações negociadas "ex-direito" a partir do dia 16.08.2021.

O pagamento será realizado em 26.08.2021, assim como o pagamento dos juros sobre o capital próprio já declarados em 2021, nos termos abaixo, resultando no pagamento do montante total de R$ 2.159 milhões a ser distribuído líquido de impostos.

Data da declaração Data da posição acionária Valor líquido por ação 16.03.2021 25.03.2021 R$ 0,043044 16.04.2021 27.04.2021 R$ 0,048008 13.05.2021 24.05.2021 R$ 0,041429 02.08.2021 13.08.2021 R$0,088264 VALOR LÍQUIDO TOTAL POR AÇÃO R$ 0,220745

São Paulo (SP), 02 de agosto de 2021.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Observação: Os valores dos juros sobre capital próprio são pagos igualmente para as ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4).

