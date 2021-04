Itaú Unibanco lança novo site de Relações com Investidores e reformula Relatório Anual Integrado

SÃO PAULO, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco lançou o novo site de Relações com Investidores e reformulou o Relatório Anual Integrado 2020 para melhor atender as demandas de investidores e públicos de interesse. É um projeto abrangente com objetivo de repensar e reformular a comunicação com nossos acionistas e demais públicos.

Dentre as novidades, o site traz funcionalidades inovadoras, como painel interativo com informações financeiras, canal dedicado para atendimento ao investidor pessoa física, inteligência artificial para auxiliar nas buscas por informações, acessibilidade e ampla gama de conteúdo.

Já o reporte anual passou a ser composto por um kit de relatórios, que contempla três documentos: Relatório Anual Integrado, Relatório ESG (ambiental, social e governança) e as Demonstrações Contábeis Completas, disponibilizados em ambiente 100% digital, dando autonomia e flexibilidade para o leitor.

Está disponível também um site exclusivo de sustentabilidade, no qual é possível conferir mais informações sobre a estratégia ESG do banco.

Para conferir as novidades, acesse: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores e https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/relatorioanual/2020.

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

