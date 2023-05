ITAÚ UNIBANCO - Lançamento do Relatório Anual Integrado e do Relatório ESG de 2022

SÃO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. (B3: ITUB3, ITUB4; NYSE: ITUB) (a "Companhia") arquivou o seu Relatório Anual Integrado e o seu Relatório ESG, referentes ao exercício de 2022, na CVM. Além disso, publicamos no site de Relações com Investidores o Relatório Climático, estruturado com base nas recomendações da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Os documentos proporcionam uma visão mais ampla dos nossos negócios e estratégia, com as informações mais relevantes sobre nossas iniciativas, resultados, e desempenho social, ambiental, climático e de governança.

Os relatórios estão disponíveis para download no website de Relações com Investidores da Companhia ( www.itau.com.br/relacoes-com-investidores ) e no website do Relatório Anual Integrado (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/relatorio-anual/2022/).

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

Telefone: (11) 5019-8880 / 8881

E-mail: [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

