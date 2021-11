ITC Infotech en association avec la Harvard Business School réinvente l'avenir du travail et dévoile son cadre Work from Anywhere

Ce cadre vise à redéfinir l'avenir du travail qui est numérique, distribué, flexible, axé sur les résultats et sécurisé.

BANGALORE, Inde, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ITC Infotech, un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions technologiques, en collaboration avec la Harvard Business School, a mis au point un cadre de productivité unique et révolutionnaire avec le professeur Prithwiraj Choudhury – professeur agrégé à la Lumry Family de la Harvard Business School. Le cadre d'ITC Infotech, Work from Anywhere (I-WFA), a pour objectif de définir la norme en matière de travail dans le nouveau paradigme qui consiste à fournir des résultats à la fois aux clients et aux employés en tirant parti d'un cadre opérationnel efficace et transparent.

ITC Infotech, en collaboration avec Feedback Insights, une société de recherche B2B et B2B2C a mené une enquête auprès des employés et des clients dans toutes les régions afin d'élaborer un cadre succinct et reposant sur des données. Ce cadre est conforme aux piliers stratégiques d'ITC Infotech centrés sur les clients et les employés.

La technologie a non seulement contribué à générer des résultats commerciaux, mais elle a également redéfini l'avenir du travail qui est numérique, distribué, flexible, axé sur les résultats et sécurisé. ITC Infotech, grâce à ce cadre, a pu explorer des moyens innovants de collaboration, à savoir un modèle de lieu de travail distribué avec un effectif décentralisé, au centre duquel se trouvent les clients et les employés.

Commentant le lancement, M. Sudip Singh, PDG d'ITC Infotech, a déclaré : « Nous sommes ravis de partager le cadre de l'I-WFA avec le secteur technologique. En collaboration avec Prithwi, nous avons construit ce cadre en équilibrant la productivité du point de vue du client et la flexibilité du point de vue de l'employé tout en gardant l'axe de la sécurité des données au centre. Nous sommes convaincus que ce cadre axé sur les données aidera le secteur technologique à adopter le nouveau modèle de lieu de travail dans lequel nous nous trouvons. »

S'exprimant sur le cadre de l'I-WFA, le professeur Prithwiraj Choudhury, professeur agrégé de Lumry Family à la Harvard Business School, a expliqué : « Les chefs d'entreprise du monde entier se demandent aujourd'hui s'il est possible de travailler depuis partout dans n'importe quel secteur d'activité et quelles sont les conditions pour y arriver. Je crois que l'I-WFA a le potentiel de créer de la valeur pour les entreprises en facilitant l'embauche depuis n'importe où, en améliorant l'inclusion sur le lieu de travail, en augmentant la productivité, en permettant de réaliser des économies de coûts et des bénéfices opérationnels. L'I-WFA est un cadre révolutionnaire qui a le potentiel de réinventer l'avenir du travail. »

À propos d'ITC InfoTech

ITC Infotech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions technologiques, dirigé par Business and Technology Consulting. ITC Infotech fournit des solutions adaptées aux entreprises pour aider les clients à réussir et à se préparer à l'avenir, en réunissant de manière harmonieuse expertise numérique, solides alliances sectorielles et capacité unique de tirer parti de l'expertise approfondie du domaine que possèdent les entreprises d'ITC Group. L'entreprise fournit des solutions et des services technologiques aux entreprises de tous les secteurs, comme les services bancaires et financiers, les soins de santé, la fabrication, les biens de consommation, les voyages et l'hôtellerie, grâce à une combinaison de modèles commerciaux traditionnels et plus récents, à titre de partenaire durable à long terme.

ITC est l'une des entreprises leader du secteur privé en Inde et un conglomérat diversifié regroupant des entreprises de biens de consommation, de l'hôtellerie, du carton et de l'emballage, de l'agro-industrie et des technologies de l'information.

