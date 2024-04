ITC Infotech übernimmt das auf Cloud-Dienste spezialisierte Unternehmen Blazeclan Technologies Private Limited, um seine Multi-Cloud-Ressourcen zu erweitern und die digitale Transformation seiner Kunden zu beschleunigen

Die Übernahme ermöglicht ITC Infotech den Aufbau eines strategischen Cloud-Assets mit Fokus auf das Hyperscaler Partner-Ökosystem, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen

PARAMUS, N.J. und LONDON und BANGALORE, Indien, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- ITC Infotech, ein führender weltweiter Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, gab heute die Unterzeichnung einer abschließenden Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Anteile an Blazeclan Technologies Private Limited (Blazeclan) bekannt. Es handelt sich um ein in der Cloud entstandenes Beratungsunternehmen, das Cloud-Dienste auf AWS, Azure und GCP anbietet. Die Übernahme unterstreicht das Engagement von ITC Infotech, Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und Geschäftsergebnisse auf der Grundlage starker Cloud-Ressourcen zu erzielen.

Blazeclan hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien, und ist ein AWS Premier Partner, Snowflake Elite Partner und führend in der Bereitstellung von Cloud-Transformationslösungen für Kunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägtes Fachwissen in den Bereichen Cloud-Migration, digitale Dienstleistungen, digitale Cloud-Beratung und Datenanalyse und -einblicke. Durch den Einsatz seiner leistungsstarken Plattformen, Frameworks und Beschleuniger unterstützt Blazeclan seine Kunden bei der bedarfsgerechten und nachhaltigen Einführung der Cloud. Blazeclans breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen und bahnbrechenden Bausteinen hilft dabei, die digitale Transformation zu beschleunigen, indem die Infrastruktur mit nativen Cloud-Services und Migrationsbeschleunigern modernisiert wird. Blazeclan wurde als Nischenanbieter im Gartner® Magic Quadrant 2023 für Public Cloud IT Transformation Services anerkannt.

ITC Infotech erhöht mit dieser Übernahme seine Fähigkeiten zur Betreuung seiner Kunden in einer Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebung, wobei der Schwerpunkt auf dem Partner-Ökosystem liegt, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen. ITC Infotech beabsichtigt, die von Blazeclan entwickelten Plattformen und Beschleuniger sowie den starken Pool zertifizierter Architekten zu nutzen, um sein Cloud-Angebot zu stärken. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, wertsteigernde Investitionen zu tätigen, die sich auf die Verbesserung von fähigkeitsorientierten Lösungen konzentrieren und gleichzeitig Partnerschaften stärken, die für ITC Infotech entscheidende Wachstumssäulen darstellen. Mit dieser Vereinbarung beabsichtigt ITC Infotech, seine globale Präsenz durch Cloud-Kompetenzzentren in Australien, Singapur, Malaysia und Indien weiter zu vertiefen.

Sudip Singh, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von ITC Infotech, sagte: „In einem sich entwickelnden Ökosystem müssen Unternehmen heute ihre Cloud-Investitionen nutzen, um der Zeit voraus zu sein und ihren Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten. Wir glauben, dass wir mit der geplanten Übernahme von Blazeclan gut aufgestellt sind, um die digitale Transformation unserer Kunden weiter zu beschleunigen. Diese Akquisition wird nicht nur unsere Ressourcen erheblich verstärken, sondern uns auch in die Lage versetzen, skalierbare Fortschritte im Cloud-Bereich zu machen und gleichzeitig Zugang zu wichtigen Möglichkeiten zu erhalten, mit denen ein größerer Geschäftswert für unsere Kunden erschlossen werden kann.

Varoon Rajani, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Blazeclan, erklärte: „Ich bin begeistert, das nächste Kapitel für Blazeclan anzukündigen, da wir der ITC Infotech-Familie beitreten. Unser gemeinsames Engagement für Werte, bei denen Personen im Mittelpunkt stehen, Kundenorientierung und globale Spitzenleistungen greift nahtlos ineinander. Mit dem umfassenden technischen Know-how von ITC Infotech sind wir in der Lage, unsere Fähigkeiten zu verbessern und unsere Kunden besser zu betreuen. Die Expertise von Blazeclan in den Bereichen Cloud und Modernisierung in Verbindung mit den Stärken von ITC Infotech ist eine Erfolgsformel. Diese Partnerschaft verspricht Spannung und Wachstum für beide Unternehmen, unsere geschätzten Partner, Kunden und engagierten Mitarbeiter. Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise der Innovation, des Wachstums und der ausgereiften Unternehmenslösungen."

Diese Übernahme sollte, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, erwartungsgemäß in 6 bis 8 Wochen abgeschlossen sein.

Informationen zu ITC Infotech:

ITC Infotech ist ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen mit den Schwerpunkten Unternehmens- und Technologieberatung. ITC Infotech bietet geschäftsfreundliche Lösungen, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen und für die Zukunft gerüstet zu sein, indem es nahtlos digitale Expertise, starke branchenspezifische Allianzen und die einzigartige Fähigkeit, profundes Fachwissen aus den Geschäftsbereichen der ITC Group zu nutzen, zusammenführt. Das Unternehmen bietet als langfristiger, nachhaltiger Partner anhand einer Kombination aus traditionellen und neueren Geschäftsmodellen Technologie-Lösungen und -Dienstleistungen für Unternehmen in Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe. ITC Infotech ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ITC Limited, einem der führenden Privatunternehmen Indiens und breit aufgestellten Mischkonzern mit Geschäftsbereichen in den Sparten Konsumgüter, Hotels, Kartonagen und Verpackungen sowie Agrarwirtschaft. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.itcinfotech.com/

Informationen zu Blazeclan:

Blazeclan gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Cloud-Services und hat in der Vergangenheit Unternehmen dabei unterstützt, den Wert des Cloud-Computing zu erschließen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 unterstützt das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt mit Cloud-Beratungsdiensten, Cloud-Migration, DevOps und Automatisierung, Big Data und Analytik, Cloud Native Application Development und Cloud Managed Services.