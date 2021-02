Itiquira Acquisition Corp. anuncia el cierre de la oferta pública inicial con recaudo por USD 230 millones

NUEVA YORK, 9 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Itiquira Acquisition Corp. (la "Compañía") anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial de 23.000.000 unidades a un precio de USD 10,00 por unidad, incluyendo 3.000.000 unidades emitidas conforme al ejercicio por parte de los suscriptores de su opción de sobreasignación completa. Las unidades ya se negocian en el Mercado de Capitales Nasdaq ("Nasdaq"), y se empezaron a negociar con el símbolo bursátil "ITQRU" el 4 de febrero de 2021. Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria Clase A y la mitad de una garantía canjeable, y cada garantía completa se puede ejecutar para adquirir una acción ordinaria Clase A a un precio de USD 11,50 por acción. Después de que los títulos que componen las unidades se empiecen a negociar por separado, la Compañía espera que sus acciones ordinarias Clase A y las garantías se negocien en el mercado de capitales Nasdaq bajo los símbolos "ITQ" e "ITQRW", respectivamente.

La Compañía es una compañía BLANK CHECK cuyo propósito empresarial es ejecutar una fusión, amalgama, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o una combinación empresarial similar con una o más empresas. Si bien la Compañía podrá buscar una fusión empresarial inicial con otra compañía de cualquier sector o geografía, se pretende enfocar la búsqueda en un objetivo ubicado en Brasil en sectores con fuerte potencial de crecimiento, alta correlación con el crecimiento del país, con modelos de negocio resilientes, en industrias no cíclicas y con tendencias seculares favorables, incluidos aquellos sectores históricamente subatendidos por el gobierno. Estos son, entre otros, los sectores de tecnología, atención de la salud, farmacéutico, educación y servicios al consumidor.

Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC actuaron como suscriptores conjuntos de la oferta.

El 3 de febrero de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") declaró efectiva una declaración de registro relativa a la venta de estos títulos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos títulos. Estos títulos no deberán venderse en ningún estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación, según las leyes aplicables a valores en dicho estado o jurisdicción.

La oferta se realiza únicamente por medio de un prospecto. Se pueden solicitar copias del prospecto relacionado con la oferta a Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-800-831-9146; o UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019, o por teléfono al (888) 827-7275 o al correo electrónico [email protected].

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta y la búsqueda de una posible fusión inicial de empresas. No es posible otorgar garantía alguna de que la oferta mencionada anteriormente se lleve a cabo por completo o bajo los términos descritos, o de que el recaudo de la oferta será utilizado de la manera indicada. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la Compañía, e incluyen las establecidas en la sección Risk Factors de la declaración de registro de la Compañía de la oferta pública inicial presentada ante la SEC. Las copias están disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La Compañía no asume la obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios después de la fecha de esta publicación, excepto en los casos en que la ley lo requiera.

