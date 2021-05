IVF Life : le premier groupe de cliniques en Europe à utiliser l'intelligence artificielle pour évaluer de manière non invasive l'intégrité génétique des embryons

ADÉLAÏDE, Australie, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- IVF Life, un groupe de centres de FIV de premier plan en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne, sera parmi les premiers en Europe à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour évaluer de manière non invasive les embryons afin de déterminer leur intégrité génétique. La solution d'IA Life Whisperer, développée par la société mondiale de soins de santé Presagen, utilise des images d'embryons pour évaluer leur qualité afin de faciliter la sélection des embryons et, en fin de compte, améliorer les résultats de la FIV pour les patients.

Actuellement, le test génétique PGT-A est l'une des techniques les plus utilisées. Il nécessite le prélèvement minutieux de trois à cinq cellules d'un embryon pour analyser son intégrité génétique. Comme la procédure n'est pas encore disponible dans certains pays et qu'elle est assez invasive, Life Whisperer et sa technologie d'IA peuvent également aider à cette évaluation.

Life Whisperer Genetics, qui a reçu ce mois-ci le marquage CE en Europe, n'a besoin que d'images d'embryons prises par une caméra standard pour évaluer leur intégrité génétique. Dans une étude américaine simulant 91 500 cohortes d'embryons de patients individuels, Life Whisperer Genetics a classé l'embryon génétiquement normal (euploïde) en tête dans 82 % des cohortes de patients. En outre, dans 96 % des cohortes, Life Whisperer Genetics a classé au moins un embryon génétiquement normal parmi les deux premiers.

Le premier produit de Presagen, Life Whisperer Viability, évalue les mêmes images d'embryons afin de déterminer leur probabilité de mener à une grossesse, et est déjà utilisé dans les centres de FIV du monde entier.

Le fondateur et président du groupe IVF Life, le Dr Jon Aizpurua, a déclaré : « Pendant les deux prochains mois, IVF Life offrira à tous les patients, sans frais supplémentaires, l'utilisation de Life Whisperer Genetics et Life Whisperer Viability. Bien que les patients puissent toujours choisir d'utiliser le test PGT-A, Life Whisperer offre une présélection importante pour nous aider à sélectionner les meilleurs embryons pour des tests génétiques supplémentaires, un transfert ou une congélation. »

Le Dr Michelle Perugini, PDG de Presagen, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec IVF Life pour permettre aux patients de toute l'Europe d'accéder à la dernière technologie d'IA afin d'améliorer leurs chances d'une grossesse saine, tout en réduisant les coûts de traitement. »

Life Whisperer est déjà autorisé à la vente au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Japon, en Inde, en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, à Singapour et en Malaisie.

