IZIVAT führt steuerfreien Online-Einkauf mit internationaler Lieferung ein

Ein französisches Start-Up-Unternehmen verwandelte die Pandemie in eine Gelegenheit für internationale Käufer

SHANGHAI, 30. November 2020 /PRNewswire/ -- IZIVAT war bereits für seine mobile Anwendung bekannt, die es Reisenden ermöglichte, ihre Mehrwertsteuerrückerstattung leicht von jedem beliebigen Geschäft in Frankreich zurückzuerhalten. Nach dem starken Rückgang des weltweiten Reiseverkehrs aufgrund der Pandemie in jüngster Zeit hat sich das Start-Up schnell umorientiert und eine neue Lösung angeboten, die es internationalen Käufern ermöglicht, europäische Waren aus dem Ausland zu kaufen, sie in kürzester Zeit nach Übersee liefern zu lassen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer zurückerstattet zu bekommen.