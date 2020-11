IZIVAT lance un service pour acheter en ligne hors taxes avec une livraison à l'internationale

Suite à l'épidémie de Covid-19, de nombreux expatriés et acheteurs internationaux se sont retrouvés dans l'impossibilité de se procurer leurs produits préférés. Il est souvent impossible de se faire livrer à l'étranger ses commandes passées dans des magasins européens, et même lorsque cela est possible, les acheteurs se sont retrouvés à payer des frais de livraison internationaux élevés sans pouvoir récupérer leur TVA.

C'est là qu'IZIVAT est intervenu, en écoutant ses clients et en s'attaquant à leurs problèmes en leur offrant la possibilité de récupérer la TVA sur leurs produits achetées dans des e-commerce européens tout en se faisant livrer à l'étranger pour un prix abordable. Il est donc désormais possible de faire des achats hors taxes sur des marques européennes sans avoir à voyager !

Comment cela fonctionne-t-il ?

Après s'être inscrits sur le site web d'IZIVAT, les utilisateurs reçoivent des instructions pour leurs achats. Ils peuvent ensuite acheter dans auprès des e-commerçants français et européens* en utilisant le nom et l'adresse de facturation d'IZIVAT.

IZIVAT réceptionne les marchandises et s'occupe de l'expédition à l'international. Les marchandises ne sont jamais ouvertes et elles sont assurées à leur valeur réelle. Le remboursement de la TVA est envoyé en fonction du choix de l'utilisateur (Paypal, Wechat ou virement bancaire).

Les livraisons à l'international seront-elles l'avenir des achats en détaxe ?

Alors que l'industrie européenne du tourisme représente généralement la moitié des arrivées de touristes dans le monde, seuls 5 % des touristes habituels ont visité Paris cet été. De plus, l'Organisation mondiale du tourisme prévoit que le nombre de touristes diminuera de 60 à 80 % dans le monde en 2020. En apportant cette nouvelle solution, IZIVAT prévoit de soutenir les commerçants européens dans la reconquête de leurs clients perdus, comme l'explique le fondateur et PDG d'IZIVAT : « Nous pensons que des solutions numériques innovantes vont aider de manière significative les détaillants européens à accroître leur clientèle. Le commerce électronique transfrontalier est un moteur important pour eux, et les clients ont droit à un prix équitable qui leurs évitent de payer des taxes en double. »

*Pour les achats dans d'autres pays européens que la France, veuillez d'abord contacter l'équipe IZIVAT via leur livechat.

Veuillez visiter : https://www.izivat.com, [email protected]

