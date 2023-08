IZO™ Multi Cloud Connect de Tata Communications réimagine la connectivité et améliore l'expérience utilisateur

Fournit une solution de bout en bout à guichet unique pour une connectivité multi-cloud à la demande, en temps réel, fiable et évolutive et apporte une connectivité rapide, transparente et intelligente aux entreprises mondiales de prochaine génération

MUMBAI, Inde, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur d'écosystème numérique mondial, réimagine aujourd'hui la connectivité en annonçant de nouvelles fonctionnalités dans sa solution IZO™ Multi Cloud Connect pour intégrer plusieurs clouds instantanément, de manière transparente et avec souplesse. Elle permet aux entreprises de bénéficier de rapidité et d'intelligence en permettant aux entreprises numériques de prochaine génération de se préparer avec une connectivité multi-cloud de bout en bout, à la demande, en temps réel, fiable et évolutive. Ces entreprises bénéficient également d'un provisionnement en temps réel, d'une facturation basée sur l'utilisation au fur et à mesure et de performances accrues.

Grâce à un guichet unique, IZO Multi Cloud Connect de Tata Communications offre aux entreprises une expérience utilisateur améliorée lors de l'accès à leurs données, applications et contenus. La solution facilite les opérations de technologie de l'information (TI) d'une entreprise pour gérer plusieurs services cloud avec la possibilité d'ajouter d'autres services en cours de route, en fournissant une visibilité et une gestion complètes du trafic dans le cloud.

« Notre IZO Multi Cloud Connect apporte une connectivité rapide, transparente et intelligente aux entreprises mondiales de nouvelle génération, les aidant à se transformer rapidement dans un monde hyperconnecté. Grâce à notre tissu numérique, nous intégrons IZO Multi Cloud Connect dans l'architecture numérique existante de l'entreprise, ce qui améliore les processus et apporte une efficacité opérationnelle. Nous donnons à nos clients une plus grande agilité pour connecter leurs utilisateurs, succursales, centres de données, applications, clouds et partenaires à l'échelle mondiale », a déclaré Hon Kit Lam, vice-président des services de connectivité de base et de prochaine génération de Tata Communications. « Un environnement multi-cloud est une réalité pour les entreprises d'aujourd'hui avec des applications critiques qui se déplacent vers le cloud. Construit sur le réseau mondial de Tata Communications, IZO Multi Cloud Connect élimine les complexités et les défis associés à la gestion des connexions virtuelles et des fonctions de réseau virtuelles de manière rentable avec l'assurance d'un service de bout en bout. »

Oscar Martínez, architecte réseau principal TI chez Clariant SE, a déclaré : « Nous avons travaillé en partenariat avec Tata Communications, en utilisant leur IZO™ Hybrid WAN pour connecter nos sites aux centres de données. Lors du transfert de plus de 200 applications sur site vers le cloud, nous avions besoin d'une solution pour connecter nos centres de données distribués sur Internet, avec des performances comparables à celles d'un MPLS VPN. IZO Multi Cloud Connect, avec sa capacité de routeur virtuel, a fourni des connexions Internet prévisibles entre nos plus de 100 sites et les applications critiques de l'entreprise dans le cloud. Tata Communications a permis une transition en douceur vers un réseau exclusivement Internet pour notre transformation en cloud. »

Brian Washburn, directeur de recherche à Omdia, a déclaré : « Il n'est pas exagéré de dire que tout évolue vers le cloud. IZO Multi Cloud Connect de Tata Communications combine des options de connectivité polyvalentes, une capacité rapide et souple, une facilité de commande et de configuration, ainsi que des fonctions de réseau virtuel en option. Il répond efficacement aux cas d'utilisation du site au cloud, du centre de données au cloud et du cloud au cloud. Les entreprises peuvent trouver la combinaison d'IZO Multi Cloud Connect avec IZO Internet WAN particulièrement convaincante en tant qu'option de migration des réseaux privés vers Internet avec des garanties de performance de bout en bout, soutenues par des accords de niveau de service (SLA). »

Avec IZO Multi Cloud Connect de Tata Communications, les entreprises peuvent accéder à différentes applications à partir de différents clouds de manière transparente et bénéficier d'une connectivité continue avec de meilleures performances. Pour en savoir plus sur le nouveau IZO Multi Cloud Connect de Tata Communications, visitez notre site web .

