Tata Communications IZO™ Multi Cloud Connect bietet neue Möglichkeiten der Konnektivität und verbessert das Benutzererlebnis

Eine End-to-End-Lösung für bedarfsgerechte, zuverlässige und skalierbare Multi-Cloud-Konnektivität in Echtzeit; ermöglicht schnelle, nahtlose und intelligente Verbindungen für globale Unternehmen der nächsten Generation

MUMBAI, Indien, 3. August 2023 /PRNewswire/ – Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, setzt heute neue Maßstäbe für Konnektivität und kündigt neue Funktionen in seiner IZO™ Multi Cloud Connect-Lösung an, die eine sofortige, nahtlose und flexible Integration mehrerer Clouds ermöglicht. Unternehmen profitieren von Geschwindigkeit und Intelligenz, indem sie digitale Geschäfte der nächsten Generation mit einer zuverlässigen und skalierbaren Multi-Cloud-Konnektivität ausstattet – End-to-End, On-demand und in Echtzeit. Weitere Vorteile sind Echtzeit-Bereitstellung, nutzungsabhängiger Abrechnung und verbesserte Leistung.

Über ein einziges Fenster bietet Tata Communications IZO Multi Cloud Connect Unternehmen eine verbesserte Benutzererfahrung beim Zugriff auf ihre Daten, Anwendungen und Inhalte. Sie erleichtert den IT-Betrieb eines Unternehmens bei der Verwaltung mehrerer Cloud-Services mit der Möglichkeit, unterwegs weitere Services hinzuzufügen, und bietet vollständige Transparenz und Verwaltung des Cloud-Datenverkehrs.

„Unser IZO Multi Cloud Connect bietet schnelle, nahtlose und intelligente Konnektivität für globale Unternehmen der nächsten Generation und unterstützt sie beim schnellen Umstieg in eine hypervernetzte Welt. Mit unserer digitalen Struktur integrieren wir IZO Multi Cloud Connect in die bestehende digitale Architektur des Unternehmens, um Prozesse zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Wir ermöglichen unseren Kunden eine größere Flexibilität, damit sie ihre Nutzer, Niederlassungen, Rechenzentren, Anwendungen, Cloud und Partner weltweit verbinden können", so Hon Kit Lam, Vice President, Core and Next- Gen Connectivity Services, Tata Communications. „Eine Multi-Cloud-Umgebung ist für Unternehmen heute eine Realität, da geschäftskritische Anwendungen zunehmend in die Cloud verlagert werden. IZO Multi Cloud Connect basiert auf dem globalen Netzwerk von Tata Communications und beseitigt Komplexitäten und Herausforderungen bei der Verwaltung virtueller Verbindungen und Netzwerkfunktionen kosteneffizient und mit einer End-to-End-Servicegarantie."

Oscar Martínez, IT Senior Network Architect, Clariant SE, sagte: „Wir arbeiten mit Tata Communications zusammen und nutzen deren IZO™ Hybrid WAN, um unsere Standorte mit Rechenzentren zu verbinden. Für den Umzug von mehr als 200 Anwendungen von On-Premises in die Cloud benötigten wir eine Lösung, um unsere verteilten Cloud-Rechenzentren über das Internet zu verbinden, und zwar mit einer Leistung wie MPLS VPN. IZO Multi Cloud Connect mit virtueller Routerfunktionalität sorgte für zuverlässige Internetverbindungen von unseren über 100 Standorten zu geschäftskritischen Anwendungen in der Cloud. Tata Communications hat unseren reibungslosen Übergang zu einem reinen Internet-Netzwerk für unsere Cloud-Transformation ermöglicht."

Brian Washburn, Research Director bei Omdia, sagt: „Es ist keine Untertreibung, dass momentan alles in die Cloud verlagert wird. Tata Communications IZO Multi Cloud Connect vereint vielseitige Konnektivitätsoptionen, schnelle und flexible Kapazitäten, einfache Bestellung und Konfiguration sowie optionale virtuelle Netzwerkfunktionen. Es dient effektiv den Anwendungsfällen Site-to-Cloud, Data Center-to-Cloud und Cloud-to-Cloud. Unternehmen können die Kombination von IZO Multi Cloud Connect mit IZO Internet WAN als besonders überzeugende Option für die Migration privater Netzwerke ins Internet mit End-to-End- und SLA-gestützten Leistungsgarantien betrachten."

Mit Tata Communications IZO Multi Cloud Connect können Unternehmen nahtlos auf verschiedene Anwendungen aus unterschiedlichen Clouds zugreifen und eine kontinuierliche Konnektivität mit besserer Leistung erleben. Um mehr Informationen zu Tata Communications neuem IZO Multi Cloud Connect zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht das Unternehmen mithilfe von Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune 500 Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com.

Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube

Vorausschauende Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder von Vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresabschlüssen von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.

Die Jahresabschlüsse von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht dazu verpflichtet, seine vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren oder diese zu ändern und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2023 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Tata Communications und TATA sind Trademarks oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

SOURCE Tata Communications