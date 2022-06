J&T Express adquire terras na Malásia

Investimento de RM 600 milhões em infraestrutura

Expansão das instalações para impulsionar o desenvolvimento na economia local e em toda a região

KUALA LUMPUR, Malásia, 6 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A J&T Express ("J&T"), uma empresa internacional de logística expressa, anunciou hoje que concluiu a aquisição de um lote de 30 acres de terra em Bandar Rimbayu, Selangor, Malásia. A terra será usada para construir um centro de logística integrado para distribuição expressa, logística e transporte e armazenamento para atender às crescentes necessidades de negócios da J&T na Malásia.

Charles Hou, vice-presidente do grupo J&T Express, declarou: "Como provedora global de serviços de logística integrada, a J&T Express está comprometida em oferecer aos clientes serviços mais eficientes e convenientes. Nossa ênfase continua sendo fortalecer nossa posição de liderança no Sudeste Asiático por meio da expansão de nossa presença nos mercados existentes. A nova instalação será equipada com nossa tecnologia avançada, que nos permite explorar melhor nossas redes existentes para atender às crescentes demandas do crescente setor de comércio eletrônico no Sudeste Asiático."

"Rimbayu é o triângulo dourado de Selangor, acreditamos no potencial de desenvolvimento futuro dessa área." Roy Zeng, CEO da J&T Express Malásia, declarou: "Este ano marca o quinto ano desde que a J&T Express iniciou as operações na Malásia. Com a expansão diversificada e o forte impulso graças ao crescimento contínuo do mercado regional, decidimos investir 600 milhões de ringuites malásios para comprar um lote de terra e construir um centro de logística na Malásia. Ao fazer isso, esperamos impulsionar o desenvolvimento da economia local, oferecer empregos para a comunidade e desempenhar um papel ativo no desenvolvimento do setor de logística local e no desenvolvimento de longo prazo da comunidade."

Fundada em 2015, a rede expressa localizada da J&T Express compreende agora doze países, incluindo China, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas, Camboja, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, EAU, México e Brasil, e atende mais de dois bilhões de pessoas.

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com empresas líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior mercado e o que cresce mais rápido no mundo. Fundada em 2015, a rede da J&T Express compreende doze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México e Brasil. Fiel a sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

FONTE J&T Express

SOURCE J&T Express