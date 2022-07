J&T Express comemora seu quarto aniversário no Vietnã

No contexto da pandemia da COVID, a J&T Express Vietnã respondeu com a entrega sem contato para garantir interrupções mínimas no Vietnã e anexando o "cartão de entrega segura" aos pacotes para indicar o estado de saúde do entregador. Em agosto passado, a J&T Express lançou a J&T Fresh no Vietnã para oferecer suporte logístico para o consumo de produtos agrícolas em todo o Vietnã durante a temporada de colheita. Isso incluiu apoiar a colheita, transportar os produtos, orientar os agricultores na embalagem e ensiná-los a colocar seus produtos agrícolas em sites de comércio eletrônico. Este é um ótimo exemplo de como a J&T Express aproveita sua experiência global para atender às necessidades locais de cada mercado.

A tecnologia permanece no centro das ofertas de serviços da J&T Express. No início deste ano, a J&T Express inaugurou o Centro de Separação de Cu Chi no Vietnã, uma instalação de cerca de 60.000 metros quadrados, equipada com sistemas de logística inteligentes em processamento, armazenamento e entrega. O Centro está equipado com o separador de correia cruzada automatizado, que permite escaneamento automatizado de código de barras e separação de pacotes com base no destino. Ele também conta com o avançado sistema DWS e o sistema de classificação inteligente de rodas giratórias integradas, que ajudam a classificar os pacotes automaticamente. Com o novo centro e a tecnologia atualizada da empresa, a capacidade de processamento diário da J&T Express no Vietnã no primeiro semestre do ano aumentou cerca de quatro vezes em relação ao ano anterior, com mais de 99% de precisão na separação.

Charles Hou, vice-presidente do grupo J&T Express, disse: "O Vietnã foi o segundo mercado em que a J&T Express entrou após nossa criação na Indonésia. Estou muito orgulhoso do que conquistamos no Vietnã em tão pouco tempo. Esta é uma prova sólida do sucesso do nosso modelo de negócios altamente replicável, e de nosso compromisso de cultivar continuamente cada mercado e beneficiar as comunidades dos locais em que atuamos. Atualmente, a J&T Express cresceu e se tornou uma rede que abrange 13 países em toda a Ásia, Oriente Médio e Norte da África e América Latina, mas nossa missão de ser um provedor de serviços expressos orientado para o cliente e com base em eficiência nunca mudou."

Phan Binh, diretor de marca da J&T Express Vietnã, disse: "Ao olharmos para a jornada do J&T Express Vietnã nos últimos quatro anos, estou grato e honrado por ver até onde J&T Express chegou. Olhando para o futuro, estou igualmente entusiasmado com as oportunidades futuras de continuar trazendo as melhores soluções, viabilizadas por tecnologia, para clientes e empresas que utilizam nossa rede global em expansão. Continuamos esperançosos e otimistas sobre o crescimento da logística e do comércio eletrônico no Vietnã e esperamos contribuir como protagonistas."

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com empresas líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior mercado e o que cresce mais rápido no mundo. Fundada em 2015, a rede da J&T Express compreende treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864783/J_T_Express_Celebrates_Its_Fourth_Anniversary_Vietnam.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

FONTE J&T Express

SOURCE J&T Express