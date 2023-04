J&T Express Vietnam ajuda as vilas artesanais locais a expandir seu alcance

HUÊ, Vietnã, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a provedora global de serviços de logística J&T Express anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com a cidade de Huê, província de Thua Thien Hue, para colaborar no desenvolvimento da indústria de logística local e acelerar sua transformação digital. Como parte da estratégia da empresa de aprimorar sua iniciativa global de ESG, a J&T Express Vietnam irá explorar sua cobertura nacional para promover o crescimento das startups locais tradicionais de artesanato e divulgar o rico patrimônio cultural e o legado incorporado à habilidade.

A J&T Express participará como "patrocinador ouro" no Festival de Artesanato Tradicional de Hue de 2023, realizado de hoje a 5 de maio de 2023. A J&T Express assumirá a responsabilidade de transportar produtos artesanais de design requintado à Exposição de Design de Artesanato Criativo do festival, que reúne 350 artesãos de 69 vilas e estabelecimentos artesanais.

Enquanto isso, a J&T Express, juntamente com o Comitê do Povo da cidade de Huê, também organizará um workshop no sábado para os proprietários dos negócios tradicionais de artesanato. Com o tema "Crie sucesso em uma plataforma de negócios digitais", o workshop reunirá representantes do TikTok, do Le Media Group e do proprietário de negócios local, e apresentará um compartilhamento de experiência em tópicos de produtos a atividades de vendas em plataformas digitais, além de uma jornada completa de entrega.

O sr. Nguyễn Anh Tuấn, diretor estratégico da J&T Express Vietnam, disse: "A cooperação com a cidade de Huê representa um marco importante na estratégia de desenvolvimento e nas iniciativas de ESG da J&T Express no Vietnã. Com nossa experiência e capacidade em logística, nós queremos impactar as comunidades locais onde atuamos positivamente, otimizando a cadeia de abastecimento em termos de transporte, distribuição e despacho. Também queremos apoiar as empresas locais e aumentar sua competitividade através da aplicação de soluções de transporte de alta tecnologia".

Ao comentar sobre a parceria, o sr. Truong Dinh Hanh, vice-presidente do Comitê do Povo da cidade de Huê, disse: "A cidade de Huê dá as boas-vindas às iniciativas e soluções da J&T Express. Ela abre oportunidades para as empresas da cidade acessarem serviços de entrega avançados e de alta tecnologia, melhorar a capacidade de transporte e fornecer produtos para uma ampla gama de clientes em todo o país e também internacionalmente. Isso não apenas ajudará os negócios locais a florescer, mas também melhorará a subsistência de muitos na comunidade".

Para garantir que os empresários de produtos artesanais tradicionais tenham acesso ao suporte de que precisam, uma aliança de cooperação entre o Hue Institute of Development Research, o Le Media Group, a J&T Express Vietnam e o TikTok Vietnam também foi formalizada. A aliança oferece uma plataforma para promover uma maior cooperação entre as empresas locais na cidade de Huê e a experiência necessária para lhes dar uma boa vantagem à medida que desenvolvem seus negócios online.

O sr. Nguyễn Anh Tuấn disse: "A empresa tem a honra de se unir às autoridades e artistas locais para trazer a beleza dos artesanatos tradicionais vietnamitas. Além de difundir os valores culturais dos vilarejos artesanais, essa também é uma oportunidade de alcance para vilarejos artesanais apresentarem produtos a mais turistas, criando mais oportunidades para vilarejos tradicionais".

Às vésperas do quinto ano da J&T Express no Vietnã, ela visa explorar sua extensa rede e adaptar suas ofertas continuamente para desenvolver soluções e divulgar os artesanatos tradicionais em todo o país e além. Ao unir forças com a cidade de Huê, a J&T Express tem como objetivo desempenhar um papel na digitalização de empresas locais enquanto difunde o patrimônio e a cultura vietnamitas.

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com negócios líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior e mais rápido mercado do mundo. Fundada em 2015, a rede da J&T Express abrange treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada ao cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer soluções logísticas integradas aos clientes através de infraestrutura inteligente e uma rede de logística digital como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

