J&T Express Vietnam hilft lokalen Handwerksdörfern, ihre Reichweite zu vergrößern

HUE CITY, Vietnam, 30. April 2023 /PRNewswire/ -- Der globale Logistikdienstleister J&T Express gab heute die Unterzeichnung eines „Memorandum of Understanding" (MOU) mit der Stadt Hue in der Provinz Thua Thien Hue bekannt, um bei der Entwicklung der lokalen Logistikbranche und der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zusammenzuarbeiten. Im Rahmen der Strategie des Unternehmens, seine globale ESG-Initiative zu verstärken, wird J&T Express Vietnam seine landesweite Präsenz nutzen, um das Wachstum der lokalen traditionellen Handwerksbetriebe zu fördern und das reiche kulturelle Erbe und Vermächtnis, das in der Handwerkskunst verkörpert ist, zu unterstützen.

J&T Express wird als Goldsponsor am Hue Traditional Craft Festival 2023 teilnehmen, das von heute bis zum 5. Mai 2023 stattfindet. J&T Express wird die Verantwortung für den Transport der exquisit gestalteten Kunsthandwerksprodukte zur Ausstellung für die Creative Handicraft Design Exhibition übernehmen, an der 350 Kunsthandwerker aus 69 Handwerksdörfern und -betrieben teilnehmen.

In der Zwischenzeit wird J&T Express zusammen mit dem Volkskomitee der Stadt Hue am Samstag auch einen Workshop für die Besitzer der traditionellen Handwerksbetriebe organisieren. Unter dem Motto „Creating Success on a Digital Business Platform" bringt der Workshop Vertreter von TikTok, der Le Media Group und lokale Geschäftsinhaber zusammen und bietet einen Erfahrungsaustausch zu Themen von Produkten bis hin zu Vertriebsaktivitäten auf digitalen Plattformen sowie eine komplette „Delivery Journey".

Herr Nguyễn Anh Tuấn, Leiter der Strategieabteilung von J&T Express Vietnam, sagte: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Hue ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklungsstrategie und den ESG-Initiativen von J&T Express in Vietnam. Mit unserer Erfahrung und unseren Kapazitäten in der Logistik wollen wir die lokalen Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, positiv beeinflussen, indem wir die Lieferkette in Bezug auf Transport, Vertrieb und Spedition optimieren. Wir wollen auch die lokalen Unternehmen unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch den Einsatz von Hightech-Transportlösungen verbessern.

Zu dieser Partnerschaft äußerte sich Herr Truong Dinh Hanh, stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Stadt Hue, wie folgt: „Die Stadt Hue begrüßt die Initiativen und Lösungen von J&T Express. Es eröffnet den Unternehmen in der Stadt die Möglichkeit, auf fortschrittliche und hochtechnologische Lieferdienste zuzugreifen, die Transportkapazität zu verbessern und Produkte an eine Vielzahl von Kunden im ganzen Land und auf internationaler Ebene zu liefern. Dies wird nicht nur den lokalen Unternehmen helfen, zu florieren, sondern auch die Lebensbedingungen vieler Menschen in der Gemeinschaften verbessern."

Um sicherzustellen, dass die Inhaber traditioneller Handwerksprodukte Zugang zu der von ihnen benötigten Unterstützung haben, wurde außerdem ein Kooperationsbündnis zwischen dem Hue Institute of Development Research, der Le Media Group, J&T Express Vietnam und TikTok Vietnam geschlossen. Die Allianz bietet eine Plattform zur Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen lokalen Unternehmen in Hue und das nötige Fachwissen, um ihnen einen guten Start in den Online-Betrieb ihrer Unternehmen zu ermöglichen.

Herr Nguyễn Anh Tuấn sagte: „Das Unternehmen fühlt sich geehrt, gemeinsam mit den lokalen Behörden und Künstlern dazu beizutragen, die Schönheit des traditionellen vietnamesischen Kunsthandwerks zu vermitteln. Neben der Verbreitung der kulturellen Werte der Kunsthandwerksdörfer ist dies auch eine Möglichkeit für die Kunsthandwerksdörfer, ihre Produkte mehr Touristen vorzustellen, wodurch sich für die traditionellen Dörfer größere Chancen ergeben."

J&T Express nähert sich seinem fünften Jahrestag in Vietnam und ist bestrebt, sein umfangreiches Netzwerk zu nutzen und sein Angebot kontinuierlich anzupassen, um Lösungen zur Förderung des traditionellen Handwerks im ganzen Land und darüber hinaus zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit der Stadt Hue möchte J&T Express einen Beitrag zur Digitalisierung der lokalen Wirtschaft leisten und gleichzeitig das vietnamesische Erbe und die vietnamesische Kultur verbreiten.

Informationen zu J&T Express

J&T Express ist ein globaler Logistikdienstleister mit führenden Unternehmen für Expresslieferungen in Südostasien und China, dem größten und am schnellsten wachsenden Markt der Welt. Das 2015 gegründete Netzwerk von J&T Express erstreckt sich über dreizehn Länder, darunter Indonesien, Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Thailand, Kambodscha, Singapur, China, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko, Brasilien und Ägypten. Gemäß seiner kundenorientierten und effizienzbasierten Philosophie ist J&T Express bestrebt, seinen Kunden integrierte Logistiklösungen durch eine intelligente Infrastruktur und ein digitales Logistiknetzwerk zu bieten. Dies ist Teil seiner globalen Strategie, die Welt mit größerer Effizienz zu verbinden und logistische Vorteile für alle zu schaffen.

