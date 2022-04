J.P. MORGAN PRIVATE BANK RENFORCE SON ÉQUIPE D'EXPERTS EN MARCHÉS INSTITUTIONNELS AVEC PLUSIEURS RECRUTEMENTS À DES POSTES CLÉS

M. Cassinello Herrera dirigera les opérations d'investissement stratégique de la banque privée au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (EMEA). Avec près de vingt ans d'expérience sur les marchés boursiers, il apportera une approche institutionnelle pour mieux satisfaire les clients de Private Bank avec des positions sur actions importantes et complexes. Plus précisément, M. Cassinello Herrera fournira des solutions de couverture, de financement et de monétisation sur mesure, en rejoignant une équipe de conseillers en placement et en crédit chevronnés.

« Nous sommes heureux d'accueillir Andrés Cassinello Herrera au sein de J.P. Morgan Private Bank, pour appuyer l'expansion à l'international de nos services de conseil en participation stratégique et nos capacités d'exécution, » a déclaré Schott Schnipper, responsable de Private Bank Cross Asset Solutions. « M. Cassinello Herrera partagera sa grande expertise en matière d'investissement bancaire et de structuration de l'aspect privé avec nos clients et family offices, ce qui profitera naturellement aux clients de Private Bank. »

Avant de rejoindre J.P. Morgan Private Bank, M. Cassinello Herrera était directeur général de l'équipe Solutions d'investissements stratégiques de J.P. Morgan Corporate & Investment Bank depuis 2019, où il a développé et exécuté des instruments dérivés pour des entreprises clientes et family offices, notamment des couvertures, des financements, la constitution de participations et des rachats structurés et cessions. Avant de rejoindre J.P. Morgan, il a passé les neuf années précédentes chez UBS Investment Bank à un poste similaire, avec des responsabilités spécifiques pour l'Europe du Sud et l'Amérique du Sud.

À propos de J.P. Morgan Private Bank

J.P. Morgan Private Bank est un leader de la finance internationale qui fournit des conseils et des solutions personnalisés aux personnes fortunées et à leurs familles, ainsi qu'aux fonds de dotations et fondations de premier plan. Le cabinet tire profit de ses vastes capacités en matière d'investissement et de planification successorale, gestion de family offices, de prêt, de philanthropie, de crédit et de conseils spécialisés pour aider nos clients à atteindre leurs propres objectifs.

