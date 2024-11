J1 Beach definiert Dubais Gastronomieszene mit globalen Ikonen von Paris bis Tulum neu

DUBAI, VAE, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Das J1 Beach, Dubais neuestes und exklusivstes Reiseziel, hat seine Pforten geöffnet und definiert den Luxus am Strand neu und hebt die renommierte kulinarische Szene der Stadt auf ein neues Niveau. Im Herzen von Jumeirah gelegen, präsentiert das J1 Beach by Merex Investment 13 Weltklasse-Restaurants aus berühmten kulinarischen Hauptstädten wie Paris, New York, Miami, London, Tulum und der französischen Riviera.

Das J1 Beach ist mehr als nur ein Restaurant, es nimmt seine Gäste mit auf eine faszinierende Weltreise mit vielfältigen Geschmacksrichtungen und Erlebnissen, die einen neuen Standard für die Küsteneleganz in Dubai setzen. Zu den bereits eröffneten Restaurants gehören Gigi Rigolatto, das die Essenz des italienischen Lebensstils an die Küste Dubais bringt; Gitano, das ein modernes mexikanisches Menü mit charakteristischen Mezcal-Cocktails anbietet; und Almayass by the Sea, das für seine preisgekrönten libanesisch-armenischen Fusionsgerichte bekannt ist. Das Bâoli Dubai bietet zeitgenössische ostasiatische Küche in einem vom Dschungel inspirierten Ambiente, während Chouchou die Öffentlichkeit einlädt, sein gehobenes französisches Strandhaus nur für Mitglieder zu erleben.

Abgerundet wird das Angebot im November durch African Queen, eine südfranzösische Spezialität, die französische und afrikanische Aromen verbindet; Sakhalin , das unter der Leitung des Michelin-ausgezeichneten Küchenchefs Alexey Kogay die mediterran-asiatische Küche neu definiert, und Kaimana Beach, das ein 360° polynesisch-asiatisches Fusionserlebnis mit atemberaubendem Blick auf den Strand bietet.

Demnächst eröffnen auch La Baia by the Beach, ein raffiniertes italienisches Restaurant, das von der Amalfiküste inspiriert ist, und Lúnico, das spanisch-mediterrane Küche mit Live-Unterhaltung verbindet. NiniveBeach vereint nahöstliche und nordafrikanische Aromen, die von der alten mesopotamischen Kultur beeinflusst sind, während INÁ eine multisensorische Reise mit afrikanisch inspirierter Küche am offenen Feuer bietet. SirenebyGaia, der größte Beach Club der Welt, wird den entspannten Charme eines griechischen Sommers mit authentischen mediterranen Aromen in einer atemberaubenden Strandkulisse verkörpern.

Im J1 Beach können sich die Gäste von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang entspannen und mühelos von der morgendlichen Entspannung zur abendlichen Unterhaltung übergehen. Dieses ganzjährig geöffnete Küstenparadies verbindet die pulsierende Energie Dubais mit der Raffinesse eines Jetset-Ziels. Mit einem atemberaubenden Blick auf das Arabische Meer bietet das J1 Beach Luxus und Gastronomie direkt am Strand. Hier kann man am Pool faulenzen, am Meer speisen und ein lebhaftes Nachtleben genießen - ein Erlebnis im echten Riviera-Stil.

Weitere Informationen finden Sie unter www.j1beach.com oder folgen Sie @J1BeachDubai auf Instagram.

