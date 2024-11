J1 Beach redéfinit la scène gastronomique de Dubaï avec des icônes mondiales de Paris à Tulum

DUBAI, UAE, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- J1 Beach, la destination la plus récente et la plus exclusive de Dubaï, a ouvert ses portes, redéfinissant le luxe en bord de mer et élevant la scène culinaire renommée de la ville. Niché au cœur de Jumeirah, J1 Beach by Merex Investment présente 13 restaurants de classe mondiale provenant de capitales culinaires célèbres - Paris, New York, Miami, Londres, Tulum et la Côte d'Azur.

Plus qu'une simple destination gastronomique, le J1 Beach entraîne ses clients dans un voyage mondial immersif, avec des saveurs et des expériences diverses qui établissent une nouvelle norme pour l'élégance côtière à Dubaï. Les restaurants qui accueillent désormais les clients comprennent Gigi Rigolatto, qui apporte l'essence du style de vie italien sur les côtes de Dubaï ; Gitano, qui propose un menu mexicain moderne avec des cocktails mezcal caractéristiques ; et Almayass by the Sea, réputé pour ses plats de fusion libano-arménienne primés. Bâoli Dubai présente une cuisine contemporaine d'Asie de l'Est dans un décor inspiré de la jungle, tandis que Chouchou invite le public à découvrir sa maison de plage haut de gamme réservée aux membres français.

Le mois de novembre sera complété par African Queen, un incontournable du sud de la France qui mélange les saveurs françaises et africaines ; Sakhalin redéfinit la cuisine méditerranéenne-asiatique sous la direction du chef Alexey Kogay, récompensé par le Michelin, et Kaimana Beach, qui offre une expérience de fusion polynésienne-asiatique à 360° avec des vues époustouflantes sur la plage.

Les restaurants La Baia by the Beach, un restaurant italien raffiné inspiré de la côte amalfitaine, et Lúnico, qui propose une cuisine hispano-méditerranéenne accompagnée de spectacles, ouvriront également leurs portes prochainement. NiniveBeach réunit les saveurs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, influencées par l'ancienne culture mésopotamienne, tandis que INÁ propose un voyage multisensoriel avec une cuisine à feu ouvert d'inspiration africaine. Enfin, SirenebyGaia, le plus grand club de plage du monde, incarnera le charme décontracté de l'été grec avec d'authentiques saveurs méditerranéennes dans un cadre magnifique en bord de mer.

Au J1 Beach, les clients peuvent se détendre de l'aube au coucher du soleil, passant sans effort de la relaxation du matin aux divertissements du soir. Cette escapade côtière, qui dure toute l'année, allie l'énergie vibrante de Dubaï à la sophistication d'une destination de la jet-set. Offrant une vue imprenable sur la mer d'Arabie, le J1 Beach transforme le luxe et la restauration en bord de mer, en proposant des moments de détente au bord de la piscine, des repas en bord de mer et une vie nocturne animée - une expérience dans le plus pur style de la Riviera.

Pour plus d'informations, consultez le site www.j1beach.com ou suivez @J1BeachDubai sur Instagram.

Vous trouverez ici les images de la plage J1 : Lien