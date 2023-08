Já ouviu falar em Oryza Sativa? Conheça o ingrediente que é mais eficaz do que a vitamina C e saiba como incluí-lo no seu skincare

De acordo com a dermatologista Taiz Campbell (CRM 0136527-SP), a Oryza Sativa apresenta compostos bioativos** potentes na atividade pró-aging1. "Essas substâncias orgânicas são encontradas principalmente em grãos, frutas e hortaliças, e oferecem inúmeros benefícios à saúde e à aparência da pele. Um dos exemplos que mais se destacam pela sua excelente ação antioxidante são as antocianinas2", afirma.

A médica também explica como essa substância age na pele. "Os antioxidantes neutralizam os radicais livres, moléculas responsáveis pela oxidação das células, e assim evitam o surgimento de rugas e linhas de expressão", complementa a especialista. Estudos sobre a capacidade de captura de radicais livres revelaram que o Extrato de Oryza Sativa, em concentrações menores, é aproximadamente 12 vezes mais eficiente do que a vitamina C em neutralizar radicais livres3*. Além disso, também consegue inibir a formação das moléculas que colaboram com a aparência envelhecida da pele3.

Além da ação antioxidante da Oryza Sativa, presente na linha de Cetaphil Healthy Renew, conheça abaixo os outros benefícios dos produtos e saiba como incluí-los na sua rotina de cuidados, desde a etapa de limpeza até a hidratação:

1. Limpeza profunda e suave

Comece pela limpeza profunda4 da pele com a Solução Micelar Hidratante Tripla Ação, que limpa, hidrata5 e rejuvenesce a pele6*. Com ação antipoluição7, o produto remove até protetores solares químicos ou minerais resistentes à água8. Além disso, 73% dos usuários relataram que o produto ajuda a uniformizar e suavizar a textura da pele9*.

Modo de uso: com um disco de algodão, aplique o produto no rosto e pescoço todas as manhãs e noites.

Onde encontrar?

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

2. Hidratação na medida para a região dos olhos

Perfeito para ajudar a reduzir os sinais de fadiga e olheiras9, o Sérum para Olhos Cetaphil Healthy Renew 15g oferece hidratação por 24h10, atua na redução e profundidade das rugas11, além de uma melhora na luminosidade12 e uniformização do tom de pele13. Sua formulação também conta com pantenol e niacinamida, que melhoram a barreira cutânea e reduzem a sensibilidade da pele13, e peptídeos purificados, com ação pró-colágeno e antioxidante14. 100% dos usuários também consideraram a textura do sérum agradável15.

Modo de uso: após a limpeza da pele, espalhe o produto com movimentos circulares em toda a região dos olhos.

Onde encontrar?

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

3. Hidratação com revitalização

Além do efeito antioxidante16, o Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew 30g também atua para melhorar elasticidade17 e textura da pele18. Ainda há redução de 23% das rugas19*, após 4 semanas de uso, e o aumento da elasticidade da pele em 52%20*.

Modo de uso: com a pele completamente limpa, aplique o produto no rosto e pescoço. Essa etapa deve ser realizada pelas manhãs e noites, antes de dormir.

Onde encontrar?

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

4. Cuidado extra durante a noite

Para garantir uma pele com aspecto descansado ao acordar, é válido inserir o Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil Healthy Renew 50g na rotina de cuidados. O produto é clinicamente comprovado para minimizar os sinais de envelhecimento em todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis21. Também promove a melhora na textura da pele22.

Modo de uso: você pode utilizá-lo em conjunto com os outros séruns da linha ou individualmente, após a etapa de limpeza. Espalhe com movimentos circulares por todo o rosto e pescoço antes de dormir.

Onde encontrar?

Disponível nos principais e-commerces e nas grandes redes de todo o Brasil.

Agora que você já conhece toda a linha Cetaphil Healthy Renew não deixe de inseri-la na sua rotina de skincare. Lembre-se de consultar um dermatologista para adequar os seus cuidados, de acordo com as necessidades da sua pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2171862/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2171863/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2171864/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2171865/4.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma

