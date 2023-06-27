JA Solar получает награду от EUPD Research как лучший PV-бренд на европейском рынке

ПЕКИН, 27 июня 2023 г. /PRNewswire/-- 14 июня компания JA Solar получила награду «Лучший бренд фотоэлектрики на европейском рынке» от компании EUPD Research, вручал ее главный исполнительный директор института EUPD Research, Маркус А.В. Хенер и Цзинь Баофанг, председатель JA Solar, оба присутствовали на церемонии сертификации.

JA Solar Receives Top Brand PV Award for European Market from EUPD Research

Титул «Лучший бренд в солнечной энергетики» присуждается всемирно известным авторитетным научно-исследовательским институтом EUPD Research. Титул пользуется высокой репутацией в мировой фотоэлектрической отрасли и является свидетельством высокой надежности этого бренда. Проведя анализ данных от установщиков и дистрибьюторов на различных рынках фотоэлектрики по всему миру, институт EUPD Research отбирает лучшие компаний с точки зрения представленности, удовлетворенности клиентов, выбора клиентов и ассортимента продукции, прежде чем присуждать премию Top Brand PV.

На протяжении многих лет компания JA Solar занимает лидирующие позиции на европейском рынке. В 2022 году ее доля европейского рынка достигла 23%, а доля рынка в Великобритании и Нидерландах – 68% и 55% соответственно. Такие показатели отражают превосходную репутацию JA Solar и высокое признание ее продукции на рынке.

В последние годы компания JA Solar получала титул «Лучший бренд фотоэлектрики» от института EUPD Research в Европе, Латинской Америке, Африке, регионе МЕNА, Юго-Восточной Азии, Африке, Германии, Франции, Польше, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Бразилии, Мексике, Чили, Нигерии, Вьетнаме, Таиланде, Филиппинах и др., что демонстрирует высокое признание компании и ее продукции на мировом рынке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2141327/JA_Solar_Receives_Top_Brand_PV_Award_for_European_Market_from_EUPD_Research.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.