JA Solar признана на 100 % инвестиционно привлекательной по данным исследования BNEF 2023

Компания JA Solar признана на 100 % инвестиционно привлекательной по данным исследования инвестиционной привлекательности брендов фотоэлектрических модулей 2023 года, проведенного компанией BNEF

ПЕКИН, 20 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках исследования инвестиционной привлекательности производителей фотоэлектрических модулей и инверторов 2023 года компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF) оценила отраслевых лидеров по ключевым показателям эффективности, финансов, продуктов и репутации. Компания JA Solar продемонстрировала надежную операционную и финансовую устойчивость в сочетании с исключительной историей показателей эффективности и признана на 100 % инвестиционно привлекательной по данным этого исследования.

JA Solar Recognized as 100% Bankable in the 2023 BNEF PV Module Brand Bankability Survey

Компания BNEF является одним из наиболее авторитетных сторонних исследовательских учреждений на рынке источников возобновляемой энергии, и ее отчеты давно служат критически важной рекомендацией для многих финансовых учреждений в отношении коммерческого кредитования. В рамках исследования этой компанией были собраны ответы представителей мировых банков, фондов. подрядчиков в сфере солнечной энергетики, независимых производителей энергии и технических консультантов. Полученный в результате анализа финансового состояния и отчетов о показателях производителей модулей отчет в итоге содержит комплексную оценку инвестиционной привлекательности производителей модулей.

В отчете содержатся ссылки на документ 2023 PV Module Reliability Scorecard (Оценка надежности фотоэлектрических модулей 2023), опубликованный авторитетным учреждением по тестированию фотоэлектрических систем PVEL (PV Evolution Labs), и 2023 PV Module Index Report (Отчет об индексах фотоэлектрических модулей 2023), опубликованный организацией Renewable Energy Test Center (RETC), ведущим испытательным учреждением в США. Продукты компании JA Solar получили отличные оценки в обоих отчетах, которые взаимно подтвердили передовые возможности продукции компании.

На протяжении многих лет компания JA Solar непрерывно развивала свои технологические исследования и разработки, привнося новый импульс в непрерывное сокращение нормированной стоимости энергии (LCOE). В мае 2023 года компания JA Solar начала выпуск нового модуля n-типа DeepBlue 4.0 Pro. В этом продукте сочетаются базовые технологии ячеек Bycium+, материалы с высокой надежностью герметизации и технологии высокой плотности упаковки, в результате чего эффективность модулей превышает 22,8 %.

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