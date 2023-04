JA Solar assina acordo de cooperação com a distribuidora mexicana Exel Solar para expandir o mercado fotovoltaico mexicano

PEQUIM, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a JA Solar, fabricante líder de produtos de energia solar de alto desempenho, assinou um acordo de cooperação com a distribuidora mexicana Exel Solar e concordou em estabelecer uma parceria de longo prazo para a distribuição de seus produtos no México. Ambos trabalharão juntos para oferecer aos clientes módulos de alta eficiência e serviços de qualidade para contribuir com o desenvolvimento sustentável do mercado mexicano fotovoltaico (PV).

Desde que entrou no mercado mexicano em 2016, a JA Solar estabeleceu uma relação frutífera com a Exel Solar, uma distribuidora líder local de módulos fotovoltaicos, permitindo que ambas as partes utilizem plenamente suas ricas experiências e vantagens no campo fotovoltaico para promover conjuntamente a aplicação e o desenvolvimento de tecnologias fotovoltaicas no mercado local. Nos últimos anos, ambos assinaram acordos de cooperação de distribuição para aumentar continuamente as remessas de módulos da JA Solar no mercado local, fornecendo um impulso constante para o desenvolvimento da JA Solar no México. Como resultado, a JA Solar tornou-se a marca preferida no México e conquistou uma posição de liderança no mercado local.

Os distribuidores desempenham um papel importante no ecossistema global de vendas da JA Solar. Com mais de 10 anos de experiência no mercado fotovoltaico mexicano, a Exel Solar forneceu grande suporte para promover os produtos da JA Solar no México. No futuro, a JA Solar continuará a fortalecer sua cooperação com a Exel Solar para fornecer aos clientes produtos fotovoltaicos de alto desempenho e alta confiabilidade, aprimorando seus serviços ao mercado e promovendo o rápido desenvolvimento da indústria fotovoltaica mexicana.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.