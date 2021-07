JA Solar assina acordo de cooperação com distribuidora mexicana de energia fotovoltaica Exel Solar para 2021

BEIJING, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A JA Solar anunciou recentemente a assinatura de um acordo de cooperação para 2021 com a Exel Solar, uma grande distribuidora do mercado mexicano de energia fotovoltaica. Segundo os termos do acordo, os dois lados fortalecerão ainda mais a cooperação nas vendas de módulos e continuarão a oferecer aos clientes os módulos de alta qualidade da JA Solar, ao mesmo tempo que promoverão o desenvolvimento sustentável do mercado fotovoltaico local.

Apesar de ter recursos abundantes de energia solar, o preço da energia elétrica no México é relativamente alto, o que gerou um forte desejo no mercado local de desenvolver usinas de energia fotovoltaica distribuídas. Isso significa que o mercado de distribuição oferecerá amplo espaço para desenvolvimento. A Exel Solar é uma das maiores distribuidoras de energia fotovoltaica do México, tendo estabelecido uma sólida relação cooperativa com a JA Solar desde que entrou no mercado local em 2016. Com base na confiança mútua construída durante a colaboração anterior, as duas empresas assinaram um acordo de cooperação de distribuição pela primeira vez em 2020, o que ajudou a JA Solar a se desenvolver ainda mais no México e a aumentar continuamente seu volume de remessa para o mercado local. Em 2021, as duas partes assinaram outro acordo de cooperação para continuar a impulsionar conjuntamente o desenvolvimento do mercado de energia fotovoltaica no México.

Horacio Duhart, presidente e CEO da Exel Solar, disse: "A JA Solar é uma parceira excepcional, e estamos muito honrados em ser sua distribuidora no México. Além de nos fornecer módulos fotovoltaicos de alta qualidade, a JA Solar também ajudou a Exel Solar a alcançar seu desempenho atual no mercado com seus excelentes serviços de vendas, marketing e operações. Nossa cooperação anterior provou ser muito benéfica, e esperamos obter, juntos, conquistas ainda maiores no futuro."

O Dr. Xinwei Niu, membro do conselho e presidente executivo da JA Solar, observou: "As distribuidoras são parte vital do sistema de vendas global da JA Solar, e nossas conquistas não poderiam ser obtidas sem o apoio dos parceiros com quem trabalhamos lado a lado. Com mais de dez anos de experiência no mercado de energia fotovoltaica do México, a Exel Solar é uma distribuidora de produtos fotovoltaicos profissionais bem estabelecida, que proporcionou um grande impulso na promoção dos produtos da JA Solar no país. No futuro, a JA Solar continuará a trabalhar com a Exel Solar para oferecer aos clientes mexicanos módulos fotovoltaicos de alto desempenho e alta confiabilidade e promover o desenvolvimento do mercado local de energia fotovoltaica."

