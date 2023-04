JA Solar conserve son classement AAA dans le rapport de bancabilité PV ModuleTech

BEIJING, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar a de nouveau été classée dans la catégorie AAA, la plus élevée, du rapport PV ModuleTech de PV Tech pour le premier trimestre 2023, soulignant ainsi la solidité globale de l'entreprise.

Le rapport de PV Tech est basé sur une analyse complète des performances d'un fabricant dans des domaines tels que les expéditions, la capacité de fabrication, la technologie et la situation financière. L'entreprise s'est fortement illustrée dans chacun de ces domaines.

JA Solar maintains AAA rating in PV ModuleTech bankability report

Selon son rapport annuel pour 2022, le chiffre d'affaires total de JA Solar s'élevait à 72,989 milliards de yuans, soit une hausse de 76,72 % sur un an, avec un bénéfice net attribuable à la société mère de 5,533 milliards de yuans, une hausse de 171,4 % par rapport à l'année 2021.

Fin 2022, l'entreprise avait obtenu 1 260 brevets développés indépendamment et était largement reconnue comme l'un des principaux acteurs de l'industrie. Elle était déjà classée depuis un certain nombre d'années parmi les Fortune China 500, dans le top 500 des entreprises privées chinoises et dans le top 500 mondial des nouvelles entreprises énergétiques. Entre 2014 et 2022, JA Solar a été qualifiée « Top Performer » à pas moins de sept reprises par PVEL, l'un des principaux organismes indépendants de tests photovoltaïques du monde.

JA Solar maintient une stratégie globale avec de multiples installations de production dans le monde et 13 sociétés de vente à l'étranger. Le réseau de vente de produits et de services de l'entreprise s'étend maintenant à 135 pays et régions de par le monde.

Fin 2022, les expéditions mondiales cumulatives de JA Solar avaient atteint 128 GW, les expéditions à l'étranger représentant environ 60 % du total. La société a continué de renforcer sa chaîne industrielle intégrée verticalement et a formulé un plan à long terme pour augmenter sa capacité de production et améliorer la chaîne d'approvisionnement dans les principaux marchés photovoltaïques à travers le monde, faisant progresser la stratégie mondiale de l'entreprise et améliorant les services offerts aux clients.

