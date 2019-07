JA Solar fornece módulos para a maior central de energia solar de vidro duplo bifacial PERC da Coreia do Sul

BEIJING, 12 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar Co., Ltd., uma fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que forneceu todos os módulos para a maior central de energia solar de vidro duplo bifacial PERC da Coreia do Sul. O projeto promoverá significativamente o uso de módulos de vidro duplo bifacial PERC e o desenvolvimento de energia renovável no mercado sul-coreano.

Em dezembro de 2018, a JA Solar tornou-se uma das primeiras empresas fotovoltaicas a obter a certificação de produto da Korea Standards Association (KSA) para seu módulo de vidro duplo bifacial PERC. A certificação confirma que os produtos da JA Solar estão de acordo com os padrões nacionais da Coreia do Sul, aumentando a competitividade da empresa e o reconhecimento da marca no mercado local. Os módulos de vidro duplo bifacial PERC da JA Solar podem aumentar ainda mais o rendimento energético do sistema fotovoltaico e reduzir eficazmente o LCOE, proporcionando aos clientes da Coreia do Sul com foco na redução de custos com terrenos um maior acesso a produtos de energia solar de alta eficiência.

O projeto, localizado em Gangjin Gun, na Coreia do Sul, inclui duas centrais elétricas de 2,4 MW que foram construídas em duas etapas. A primeira etapa foi concluída e conectada com sucesso à rede elétrica. As centrais utilizam módulos de vidro duplo bifacial da JA Solar, que utilizam a tecnologia PERC para célula bifacial de alta eficiência e uma estrutura de módulo de vidro duplo com um fator bifacial de 70% ou mais. Os módulos de vidro duplo bifacial JA Solar possuem maior capacidade de geração de energia, melhor desempenho com baixa radiação e resistência à degradação induzida por potencial (PID). Além disso, podem ser amplamente utilizados em ambientes agressivos (como desertos, beira-mar etc.) e em condições meteorológicas extremas (incluindo alta temperatura, umidade elevada etc.). A TÜV Rheinland, um instituto de testes autorizado, verificou que o rendimento energético do módulo de vidro duplo bifacial PERC da JA Solar é 10,5% superior ao dos módulos monofaciais convencionais, o que pode efetivamente garantir a fiabilidade do sistema para central elétrica e o retorno do investimento aos clientes.

O Sr. Jin Baofang, presidente e CEO da JA Solar, declarou: "O mercado sul-coreano está muito interessado em módulos solares de alta eficiência. Para atender à crescente demanda de nossos clientes, a JA Solar continuará a se concentrar em P&D e produção de módulos fotovoltaicos de alto desempenho. Nossa filial na Coréia do Sul também está empenhada em fornecer um excelente serviço para atender às necessidades dos clientes locais, expandir ainda mais nossa presença e contribuir para o desenvolvimento da indústria solar da região".

