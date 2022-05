JA Solar lança módulo fotovoltaico do tipo N DeepBlue 4.0 X

Com base no wafer 182, que conta com a cadeia de suprimentos mais madura e com o reconhecimento de todo o setor, a série DeepBlue 4.0 X inclui três tipos de módulos adaptáveis a qualquer cenário: módulo de 54 células para sistemas fotovoltaicos residenciais, de 72 células e de 78 células para projetos fotovoltaicos comerciais e de serviços públicos. O DeepBlue 4.0 X já passou nos testes IEC 61215 e IEC 61730 e obteve o certificado TÜV SÜD, além de ter sido aprovado nos testes de névoa salgada, amônia, areia e poeira, demonstrando sua adequação a várias aplicações e ambientes.

Além dos diferenciais trazidos dos módulos DeepBlue 3.0, o DeepBlue 4.0 X integra as tecnologias mais recentes da JA Solar, como a célula Bycium+, mediante a qual a eficiência da produção em massa pode atingir mais de 24,8% graças a seu substrato e estrutura de alta qualidade. O DeepBlue 4.0 X também conta com a tecnologia GFI (gapless flexible interconnection, ou interconexão flexível ininterrupta) patenteada de encapsulamento de módulos de alta densidade, em que a fita redonda com tratamento amortecedor e material de encapsulamento otimizado resolve o estresse mecânico nas interconexões das células e, assim, elimina o risco de microfissuras. Juntas, essas tecnologias oferecem maior confiabilidade e maior rendimento de energia para o DeepBlue 4.0 X, cuja potência máxima atinge 625 W e eficiência, até 22,4%.

De acordo com Kun Tang, diretor do Departamento de Tecnologia de Produtos da JA Solar, há anos a empresa vem desenvolvendo a tecnologia do tipo N e, após investimentos contínuos em P&D e experimentos, está finalmente pronta para a produção em massa. Para verificar o desempenho de geração de energia do produto, a JA Solar e a TÜV NORD lançaram um teste de rendimento de energia com duração de um ano (de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022) no Centro de Testes Fotovoltaicos da China, na base de Yinchuan (noroeste da China). Os resultados mostram que o rendimento de energia do módulo do tipo N baseado em células Bycium+ é 3,9% maior do que o dos módulos do tipo p-PERC. De acordo com os dados de simulação do sistema fotovoltaico da JA Solar, em comparação com os módulos do tipo P, a redução de custos de equilíbrio do sistema (BOS) do DeepBlue 4.0 X chega a 2,1%, e o custo nivelado de energia (LCOE), a 4,6%, aumentando ainda mais a taxa interna de retorno e gerando mais valor para o cliente.

Xinwei Niu, membro da diretoria e vice-presidente sênior da JA Solar, disse: "O desenvolvimento de soluções de baixo carbono e ecológicas tornou-se uma missão global fundamental. Como uma das energias renováveis mais flexíveis e econômicas, a energia fotovoltaica se tornou uma força importante na promoção da neutralidade de carbono. Do tipo P ao tipo N, do DeepBlue 3.0 ao DeepBlue 4.0 X, a JA Solar sempre aderiu ao conceito de projeto de produto 'voltado para o cliente'. Buscamos sempre melhorar o desempenho da geração de energia dos módulos fotovoltaicos para gerar mais valor para os clientes e promover a aplicação da energia fotovoltaica em escala mundial, a fim de desempenhar um papel mais importante no processo global de neutralidade de carbono."

