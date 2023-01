JA Solar mantém classificação AAA mais alta em classificações de bancabilidade PV ModuleTech

PEQUIM, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A JA Solar manteve a classificação AAA mais alta no relatório de classificações de bancabilidade PV ModuleTech do quarto trimestre de 2022, com base em seu desempenho em métricas como remessas e capacidade de produção, combinado com situação técnica e financeira.

Integração vertical para desenvolvimento de alta qualidade

O relatório observou que "é possível que a JA Solar tenha a produção de células com maior capacidade tecnológica na China e frequentemente tem estabelecido padrões de referência para a tecnologia antes de seus concorrentes nacionais. A JA Solar foi uma das primeiras empresas da China a priorizar a produção de células/módulos mono, com forte preferência por fazer o máximo de seu fornecimento de módulos com células próprias. Hoje, isso contrasta com muitos outros fornecedores de módulos de vários GW que compram grandes volumes de fabricantes de células."

Como uma empresa líder do setor e verticalmente integrada, a JA Solar estabeleceu um sistema abrangente de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, que abrangem wafers de silício, células, módulos e sistemas fotovoltaicos, e continuará a aumentar o investimento em P&D para melhorar o desempenho da geração de energia de seus produtos. No segundo trimestre de 2022, a empresa havia obtido 1.178 patentes licenciadas para sua pesquisa e desenvolvimento independentes, e a eficiência de conversão média de suas células tipo N Percium e Bycium produzidas em massa atingiram 23,7% e 25%, respectivamente. Com a crescente popularidade dos módulos da série DeepBlue nos mercados globais, graças a sua excelente capacidade de geração de energia e confiabilidade, as remessas globais acumuladas da JA Solar haviam alcançado 115 GW até o final do terceiro trimestre de 2022.

Os produtos da empresa também receberam o reconhecimento de uma série de instituições terceirizadas do setor, incluindo sete prêmios "Top Performer" consecutivos da PVEL entre 2014 e 2022 e três classificações "Overall High Achiever" consecutivas da organização dos EUA RETC de 2019 a 2022. Os produtos da JA Solar também obtiveram as certificações UL EPD e French Carbon Footprint e foram totalmente verificados quanto ao desempenho verde e de baixo carbono durante todo seu ciclo de vida.

Presença e popularidade globais

Com o desenvolvimento do mercado global de energia fotovoltaica, a JA Solar tem ampliado continuamente sua presença internacional, e suas remessas internacionais no primeiro semestre de 2022 responderam por 67% do total geral. A empresa estabeleceu uma cadeia industrial completa no país e no exterior, com 12 fábricas no mundo, proporcionando forte suporte de capacidade para o abastecimento dos mercados globais.

