JA Solar mantiene la massima valutazione, AAA, nelle classifiche di bancabilità di ModuleTech per il settore fotovoltaico

PECHINO, 3 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar ha mantenuto la valutazione AAA, il giudizio massimo nelle classifiche di bancabilità del settore fotovoltaico pubblicate di recente da ModuleTech per il quarto trimestre 2022, con particolare riferimento alla tecnologia fotovoltaica, sulla base delle sue prestazioni in termini di parametri come spedizioni e capacità di produzione, ma anche stato tecnico e finanziario.

Integrazione verticale per uno sviluppo di alta qualità

Nel report di ModuleTech si legge che "JA Solar continua a offrire la produzione di celle che ha forse la maggiore capacità tecnologica in Cina e ha spesso stabilito degli standard tecnologici con cui ha anticipato i suoi concorrenti nazionali. JA Solar è stata una delle prime aziende in Cina a dare la priorità alla produzione di celle/moduli mono, con una forte propensione a equipaggiare la maggior parte dei moduli con celle prodotte internamente, a differenza di molti altri fornitori di moduli multi-GW che acquistano grandi volumi dai produttori di celle".

In qualità di organizzazione leader del settore, integrata verticalmente, JA Solar ha creato un sistema completo di ricerca e sviluppo tecnologici per wafer in silicio, celle, moduli e sistemi fotovoltaici, e continuerà ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni di generazione di energia dei suoi prodotti. Al secondo trimestre del 2022, l'azienda aveva ottenuto 1.178 brevetti in licenza per le sue attività di ricerca e sviluppo indipendenti, con un'efficienza di conversione media delle sue celle tipo-n Percium e Bycium, prodotte in serie, pari rispettivamente al 23,7% e al 25%. Data l'ampia popolarità guadagnata sui mercati globali dai suoi moduli della serie DeepBlue, grazie alla loro eccellente capacità di generazione di energia e affidabilità, alla fine del terzo trimestre del 2022 le spedizioni globali complessive di JA Solar avevano raggiunto i 115 GW.

I prodotti dell'azienda hanno anche ricevuto riconoscimenti da numerose istituzioni terze del settore, tra cui sette premi consecutivi "Top Performer" conferiti da PVEL tra il 2014 e il 2022 e tre giudizi consecutivi come "Overall High Achiever" da parte dell'organizzazione statunitense RETC tra il 2019 e il 2022. I prodotti JA Solar hanno inoltre ottenuto le certificazioni French Carbon Footprint e UL EPD, e sono sottoposti a una verifica completa delle prestazioni ecologiche e delle basse emissioni di carbonio per l'intero ciclo di vita.

Presenza e popolarità a livello globale

Con lo sviluppo del mercato fotovoltaico globale, JA Solar ha costantemente ampliato la propria presenza internazionale, tanto che le spedizioni all'estero nella prima metà del 2022 hanno rappresentato il 67% del totale. L'azienda ha stabilito catene industriali complete, in patria e all'estero, che poggiano sulle sue 12 basi di produzione in tutto il mondo, fornendo un forte supporto di capacità per le sue spedizioni verso i mercati globali.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.