JA Solar pela quarta vez reconhecida como "de alto desempenho" no Placar DNV GL/PVEL de Confiabilidade de Módulo FV 2019

PEQUIM, 28 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar Co., Ltd, uma fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou seu reconhecimento como "de alto desempenho" no Placar de Confiabilidade de Módulo FV 2019, conjuntamente publicado pela DNV GL e PVEL. Esta é a quarta vez que a JA Solar recebe a honraria.

Publicado em conjunto pela DNV GL, o maior órgão independente de consultoria e certificação de energia do mundo, e o PVEL, um importante laboratório de testes de confiabilidade e de desempenho para módulos solares, o placar apresenta os mais abrangentes resultados publicamente disponíveis de teste de confiabilidade de módulos solares e guia desenvolvedores, financiadores e detentores de ativos, e operadores de projetos solares de todo mundo na escolha de módulos econômicos de alto desempenho.

O placar de 2019 resume os resultados dos testes do PVEL, no espaço de 18 meses de duração do desempenho do módulo, inclusive o ciclo térmico, calor úmido, sequência dinâmica de carga mecânica e degradação induzida por potencial (PID, em inglês). Os módulos que degradaram menos de 2%, na totalidade da sequência dos testes, foram reconhecidos como produtos "de alto desempenho". Com seus módulos solares de alta qualidade, a JA Solar obteve bom desempenho em todos os testes e foi reconhecida como "de alto desempenho" em todas as quatro categorias de testes.

A JA Solar recentemente iniciou a produção em massa de seu módulo solar 9BB, de PERC de meia célula. O novo módulo, apresentando diversas tecnologias de ponta, poderá alcançar uma produção de energia de até 405 W – no módulo de 72 células. Comparada com módulos convencionais, 9BB, o módulo de PERC de meia célula da JA Solar, possui desempenho superior em confiabilidade, estabilidade, propriedades e mecânicas e adaptabilidade ambiental, o que permite que ele forneça garantias promissoras de retorno aos investidores e gere redução dos custos do sistema e do custo nivelado de energia (LCOE, em inglês), resultando assim numa solução eficaz para alcançar a paridade de rede.

O Sr. Jin Baofang, presidente e CEO da JA Solar, disse: "A JA Solar está comprometida com pesquisa e desenvolvimento, e com a produção em massa de módulos solares de alta eficiência para reduzir ainda mais o LCOE e promover a paridade de rede. No futuro, continuaremos a fornecer produtos de alta qualidade para clientes de todo o mundo e a promover o desenvolvimento mundial da energia renovável".

FONTE JA Solar Co., Ltd.

