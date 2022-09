JA Solar recebe a mais alta classificação AAA no Ranking de Bancabilidade da PV ModuleTech.

BEIJING, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A JA Solar recebeu a mais alta classificação AAA em 13 de setembro, quando a PV Tech divulgou seu Ranking de Bancabilidade da PV ModuleTech para o terceiro trimestre de 2022. A lista confirmou as principais vantagens de fabricação e posição financeira sólida da JA Solar refletidas em indicadores-chave, como remessas, layout de capacidade, layout de tecnologia e desempenho financeiro. De acordo com o relatório, a JA Solar é uma das fornecedoras de classe A mais consistentes em termos de todas as principais métricas para o período de 2014 a 2022.

Desenvolvimento de negócios estável e equilibrado em todo o mundo

Em 26 de agosto, a JA Solar divulgou seu relatório semestral de 2022, que mostrou que suas remessas internacionais contabilizaram 67% no primeiro semestre do ano. Nos últimos anos, a JA Solar continuou a expandir continuamente seu alcance internacional, com remessas internacionais correspondendo de forma consistente com 60% a 70% do total de remessas. A JA Solar estabeleceu cadeias industriais completas no país e no exterior, respectivamente, com suas 12 bases de fabricação em todo o mundo, oferecendo forte suporte de capacidade para suas remessas para mercados globais.

A participação de mercado global da JA Solar atingiu 14% em 2021. Sua participação em mercados estabelecidos continuou a aumentar, especificamente na Europa, por volta de 18%, e na China, por volta de 19%; nos mercados emergentes, a participação da JA Solar, em 2021, atingiu um recorde de 46% no Paquistão, 58% na Malásia e aproximadamente 40% em Israel. Além disso, ela também encontrou novos pontos de venda, como Guiana, na América do Sul; Serra Leoa, na África; Tahiti, na Oceania; e Uzbequistão, na Ásia Central, contribuindo para o desenvolvimento constante de negócios em todo o mundo. Conforme indicado no relatório da PV ModuleTech, a JA Solar se tornará mais competitiva no mercado dos EUA com o avanço de seu layout de produção global.

Um passo à frente no desenvolvimento orientado para a tecnologia

A JA Solar continua aumentando seu investimento em pesquisa científica para atender a crescente demanda do mercado e promover a iteração tecnológica e a atualização do setor. Até o primeiro semestre de 2022, a JA Solar já havia recebido 1.178 patentes de pesquisa e desenvolvimento independentes. A eficiência média de conversão de suas células Percium, produzidas em massa, atingiu 23,7% e a das células tipo N, 25%.

Particularmente, os módulos DeepBlue 3.0 baseados em células Percium têm atraído a atenção de todo o mundo desde que o primeiro pedido foi enviado em outubro de 2020. Até o final de junho de 2022, as remessas do produto já haviam atingido 24 GW. Ele já foi aplicado em projetos globais importantes, como o projeto fotovoltaico no telhado da estação ferroviária de Bejing Fengtai, o projeto fotovoltaico no telhado do Complexo das Nações Unidas em Beijing, o maior projeto integrado de armazenamento de carga de fonte-rede-carga do mundo em Ulanqab, na Mongólia interior e o projeto fotovoltaico flutuante de Uivermeertjes, na Holanda, que é o segundo maior parque fotovoltaico flutuante fora da Ásia.

Em maio de 2022, a JA Solar lançou o módulo DeepBlue 4.0 X baseado em células do tipo N, que conta com uma eficiência de conversão de células de 25% e potência máxima de 625 W. Em comparação com os módulos convencionais de tipo P, o DeepBlue 4.0 X consegue reduzir os custos de equílibrio do sistema (BoS) em cerca de 2,1% e os custos nivelados de eletricidade (LCOE) entre 3,5% e 5%, o que pode aumentar ainda mais a rentabilidade dos projetos e gerar maior valor para os clientes. Espera-se que a capacidade das células do tipo N da JA Solar ultrapasse 27 GW até 2023, tornando-a uma das primeiras empresas a desenvolver células do tipo N e colocá-las em produção.

A JA Solar também está promovendo a fabricação inteligente acelerando a transformação digital. Durante o processo de produção, ela alcançou um controle meticuloso de qualidade, garantindo que a qualidade seja mantida em rédeas curtas por meio de detecção em tempo real 24 horas e sistema de alerta automático. Tomando como exemplo a base de fabricação JA Solar Yiwu, a JA Solar implementa a inteligência digital durante todo o processo, desde o planejamento e produção até a logística, possibilitando a "visibilidade do processo de entrega em sete dias" de um pedido e garantindo o controle preciso da eficiência da produção e qualidade do produto.

Crescimento contínuo de alta qualidade com uma posição financeira sólida

O relatório semi-anual mostra que, no primeiro semestre de 2022, a JA Solar registrou uma receita de RMB 28,469 bilhões, representando um aumento de 75,81% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido de RMB 1,702 bilhão atribuível aos acionistas da empresa listada, representando um aumento de 138,64% em comparação ao mesmo período do ano anterior, mostrando um desempenho excepcional no crescimento da receita operacional e do lucro líquido. Além disso, a remessa do módulo no primeiro semestre de 2022 atingiu um aumento de mais de 50% (maior do que a média do setor) no mesmo período do ano anterior.

A JA Solar também foi amplamente reconhecida por seu sólido desempenho dentro e fora do setor. Até o momento, a JA Solar foi listada repetidamente entre as 500 maiores empresas globais de novas energias, na Fortune China 500, entre as 500 maiores empresas privadas da China, entre os 500 maiores fabricantes privados da China, entre outros, e suas classificações continuam a aumentar.

