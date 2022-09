Spółka JA Solar otrzymała najwyższą ocenę AAA w rankingu wiarygodności kredytowej PV ModuleTech

PEKIN, 16 września 2022 /PRNewswire/ -- 13 września firma JA Solar otrzymała najwyższą możliwą ocenę AAA, wydaną przez PV Tech w ramach rankingu wiarygodności bankowej PV ModuleTech za trzeci kwartał 2022 roku. W zestawieniu uwzględniono wiodącą przewagę produkcyjną JA Solar i stabilną pozycję finansową, która znajduje odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach, takich jak dostawy, plan mocy produkcyjnych, plan technologii i wyniki finansowe. Według raportu JA Solar jest jednym z najbardziej konsekwentnych dostawców klasy A pod względem wszystkich najważniejszych wskaźników w okresie od 2014 do 2022 roku.

Stabilny i zrównoważony rozwój działalności na całym świecie

Jak wynika z raportu półrocznego JA Solar za rok 2022, w pierwszej połowie roku 2022 jej wysyłki zagraniczne stanowiły 67%. W ostatnich latach JA Solar systematycznie rozszerzała swój międzynarodowy zasięg, osiągając udział w dostawach zagranicznych na poziomie 60-70%. W oparciu o 12 baz produkcyjnych na całym świecie firma utworzyła kompletne łańcuchy przemysłowe, zarówno w kraju, jak i za granicą, zapewniając zdecydowane wsparcie dla dostaw na rynki światowe.

Na rynkach światowych udział JA Solar w 2021 roku wyniósł 14%. Przy tym udział w rynkach ustabilizowanych nadal rośnie, w tym w Europie wynosi około 18%, a w Chinach około 19%; z kolei na rynkach wschodzących osiągnął rekordowy poziom - 46% w Pakistanie, 58% w Malezji i około 40% w Izraelu. Do systematycznego rozwoju działalności na całym świecie przyczyniły się również nowe rynki zbytu, takie jak Gujana w Ameryce Południowej, Sierra Leone w Afryce, Tahiti w Oceanii i Uzbekistan w Azji Środkowej. Jak podano w raporcie PV ModuleTech, JA Solar zwiększy również swoją konkurencyjność na rynku amerykańskim dzięki rozbudowie światowej struktury produkcyjnej.

Krok do przodu w rozwoju opartym na technologii

JA Solar konsekwentnie zwiększa inwestycje w badania naukowe, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku i wspierając technologiczne unowocześnianie branży. W pierwszej połowie 2022 roku firma otrzymała 1178 patentów związanych z niezależnymi badaniami i rozwojem. Średnia sprawność konwersji produkowanych masowo ogniw Percium osiągnęła 23,7%, a ogniw typu n - 25%.

Zwłaszcza oparte na ogniwach Percium moduły DeepBlue 3.0 wzbudziły zainteresowanie rynku międzynarodowego od momentu wysłania pierwszego zamówienia w październiku 2020 roku. Do końca czerwca 2022 r. sprzedaż produktu wyniosła 24 GW. Znalazł on zastosowanie w najważniejszych światowych projektach, takich jak projekt instalacji ogniw fotowoltaicznych na dworcu kolejowym w Pekinie Fengtai, projekt instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku ONZ w Pekinie, największy na świecie projekt zintegrowanego źródła, sieci i magazynowania energii w Ulanqab w Mongolii Wewnętrznej oraz projekt instalacji ogniw fotowoltaicznych na wodzie w Holandii Uivermeertjes, który jest drugim co do wielkości pływającym parkiem fotowoltaicznym poza Azją.

W maju 2022 r. koncern JA Solar wprowadził na rynek oparty na ogniwach typu n moduł DeepBlue 4.0 X, który może poszczycić się sprawnością konwersji ogniw na poziomie 25% i mocą maksymalną 625 W. W porównaniu z głównymi modułami typu p, DeepBlue 4.0 X pozwala na obniżenie kosztów bilansu systemu (BoS) nawet o około 2,1% i zredukowanie kosztów LCOE (poziomego kosztu energii elektrycznej) o 3,5%-5%, co może jeszcze dodatkowo zwiększyć rentowność projektów i wykreować większą wartość dla klientów. Oczekuje się, że moc ogniw typu n firmy JA Solar przekroczy 27 GW do 2023 r., co czyni ją jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które opracowały ogniwa typu n i wprowadziły je do produkcji.

JA Solar promuje również inteligentną produkcję poprzez przyspieszenie transformacji cyfrowej. W trakcie procesu produkcyjnego, dzięki 24-godzinnemu systemowi wykrywania i automatycznego ostrzegania w czasie rzeczywistym, udało się uzyskać precyzyjną kontrolę jakości. Na przykładzie bazy produkcyjnej w Yiwu przedsiębiorstwo realizuje inteligentny system cyfrowy w całym procesie od planowania i produkcji do logistyki, umożliwiając wgląd w siedmiodniowy proces realizacji zamówienia i zapewniając precyzyjną kontrolę wydajności produkcji i jakości produktów.

Stały wzrost na najwyższym poziomie i stabilna kondycja finansowa

Z raportu półrocznego wynika, że w pierwszej połowie 2022 roku JA Solar odnotowała przychód w wysokości 28 469 mld RMB, co stanowi wzrost o 75,81% w stosunku do roku poprzedniego, oraz zysk netto w wysokości 1 702 mld RMB przypisany akcjonariuszom spółki notowanej na giełdzie, czyli wzrost o 138,64% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, co wskazuje na znakomite wyniki w zakresie wzrostu przychodów operacyjnych i zysku netto. Jednocześnie w pierwszej połowie 2022 r. wysyłka modułów osiągnęła wzrost o ponad 50% (wyższy niż średnia w branży) w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Firma cieszy się również powszechnym uznaniem za swe solidne wyniki w branży i poza nią. Do tej pory przedsiębiorstwo to wielokrotnie znajdowało się między innymi na listach Global Top 500 New Energy Enterprises, Fortune China 500, China's Top 500 Private Enterprises, China's Top 500 Private Manufacturers, przy czym jego pozycja w rankingach stale rośnie.

